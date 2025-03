Meta lance un projet open source pour renforcer l’IA en vietnamien

Meta, en collaboration avec le Centre national d’innovation (NIC) et le ministère vietnamien des Finances, a lancé le projet «ViGen», une initiative visant à créer un ensemble de données open source en vietnamien de haute qualité.

>> Le Vietnam a le potentiel pour devenir un "dragon" de l’IA

Son objectif est d’améliorer la représentativité de la langue vietnamienne dans le développement de l’intelligence artificielle et d’accélérer la transition numérique du pays.

Photo : CTV/CVN

Lors de la cérémonie de lancement, Sarim Aziz, directeur des politiques publiques chez Meta, a souligné l’importance du projet pour le Vietnam : "Nous souhaitons améliorer les performances et les applications de l’IA au Vietnam en garantissant un accès libre et simple aux chercheurs, startups et entreprises locales, ainsi qu’aux partenaires internationaux. Cette plateforme ne se contentera pas de stimuler la recherche, elle ouvrira aussi la voie à une nouvelle ère d’innovation technologique".

Meta apportera son expertise en fournissant des ensembles de données open source issus de son programme d’IA pour le bien commun, comprenant des informations sur la mobilité, les connexions sociales et des modèles d’apprentissage basés sur des cartes démographiques assistées par intelligence artificielle.

À ce jour, au Vietnam, plus de 99% des données utilisées pour l’IA sont en anglais ou dans d’autres langues, tandis que le vietnamien ne représente qu’une infime partie. Cette situation limite la performance des modèles d’IA adaptés au contexte vietnamien. Le développement d’un corpus de données conséquent et accessible est donc devenu une priorité afin de permettre au Vietnam de tirer pleinement parti du potentiel de l’IA pour son développement économique et technologique.

VOV/VNA/CVN