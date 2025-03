Le Vietnam prêt à accueillir les géants de la technologie du monde

Le Vietnam a montré sa volonté d'accueillir les géants de la technologie du monde, saisissant cette opportunité en or pour accélérer le développement de l'industrie de l'intelligence artificielle (IA) et des semi-conducteurs du pays, selon les experts.

Fin 2024, le Politburo a publié la Résolution N°57, qui identifie la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme des moteurs clés du développement rapide des forces productives modernes, de l’amélioration des relations de production et du renouvellement des méthodes de gouvernance nationale pour que le Vietnam se développe fortement dans la nouvelle ère.

Le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Tâm, a estimé qu’il s’agissait d’une clé importante pour aider le pays à se développer rapidement vers l’objectif de devenir une nation développée à revenu élevé d’ici 2045.

Le Vietnam se concentre sur la promotion de la transformation numérique, de la transition verte et du développement scientifique et technologique, les industries des semi-conducteurs et de l’IA jouant un rôle clé, a-t-il déclaré.

Selon le vice-ministre Nguyên Duc Tâm, le Vietnam dispose de conditions favorables pour coopérer avec des partenaires internationaux dans ce domaine, notamment un système politique stable et une forte détermination à innover. En 2024, le pays a publié de nombreux mécanismes et politiques de développement de haute technologie, tels que le programme de développement des ressources humaines et la stratégie de développement de l’industrie des semi-conducteurs.

Avec une population de plus de 100 millions d’habitants, qui se trouve dans son âge d’or démographique, une main-d’œuvre jeune et qualifiée et un écosystème technologique à grande échelle, le Vietnam dispose des bases importantes pour développer les industries des semi-conducteurs et de l’IA.

S’intégrer profondément dans le marché international

Citant le succès de Samsung, avec 25% de son chiffre d’affaires total provenant du Vietnam, Christopher Nguyen, fondateur de la société américaine Aitomatic, a estimé que le pays a le potentiel de concurrencer à l’échelle mondiale et peut progresser davantage dans les 10 prochaines années.

Lee Dong-chul, du groupe sud-coréen Hana Micron, a estimé que le Vietnam était un environnement des investissements dynamique bénéficiant d’un fort soutien gouvernemental.

Le directeur du Centre national d’innovation (NIC), Vu Quôc Huy, a déclaré que la participation d’entreprises étrangères aiderait le Vietnam à accéder à une technologie de pointe, à améliorer les compétences professionnelles et à promouvoir la création d’entreprises.

Nguyên Hông Trung de VPBank a commenté que le Vietnam a l’opportunité de devenir le principal centre d’IA et de semi-conducteurs de la région, où l’IA joue un rôle important dans l’amélioration de la productivité et le développement de secteurs clés.

Trinh Khac Huê, directeur de Qorvo Vietnam, a révélé que la société coopère avec le NIC pour former des ingénieurs dans l’industrie des semi-conducteurs selon les normes américaines, soulignant que les ressources humaines sont le facteur clé.

Pour saisir cette opportunité, le ministère des Finances a chargé le NIC de coordonner avec Aitomatic l’organisation de la Conférence internationale sur l’IA et les semi-conducteurs 2025 qui devrait réunir plus d’un millier de dirigeants et d’experts de grandes sociétés technologiques telles que Google DeepMind, IBM, Intel, TSMC, Samsung et MediaTek.

L’événement se tiendra du 12 au 16 de ce mois à Hanoï et dans la ville de Dà Nang dans le but de promouvoir la coopération et le développement de l’IA et des semi-conducteurs au Vietnam, conformément aux orientations de la Résolution N°57 du Politburo et de la résolution n°03/NQ-CP du gouvernement sur le plan d’action à cet égard.

Le gouvernement vient également de publier le Décret N°182/2024/ND-CP sur le Fonds de soutien à l’investissement pour promouvoir les entreprises de haute technologie, notamment dans les domaines des semi-conducteurs et de l’IA.

Il s’agit non seulement d’une force motrice importante pour améliorer la compétitivité, mais cela aide également le Vietnam à s’intégrer profondément dans le marché international.

