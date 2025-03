Opportunités et défis dans la révolution technologique

>> Une révolution technologique en cours

>> Le Vietnam se lance dans les satellites en orbite basse

Photo : VNA/CVN

La spécialiste en intelligence artificielle (IA) Nguyên Thanh Phương, actuellement basée au Luxembourg, a partagé avec le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (AVI) à Bruxelles et des idées précieuses sur les secteurs potentiels dans lesquels le Vietnam pourrait faire des percées majeures, ainsi que sur les leçons apprises du Luxembourg pour stimuler le développement scientifique et technologique au Vietnam.

Des opportunités immenses pour le Vietnam

Le Vietnam est bien positionné pour connaître un développement spectaculaire dans plusieurs secteurs technologiques et économiques. Dans le domaine des technologies de l'information et de la transformation numérique, le pays dispose d'une main-d'œuvre jeune, nombreuse et hautement qualifiée, ce qui constitue une base solide pour devenir un centre technologique majeur dans la région. Des entreprises telles que FPT, VNG, Tiki ainsi que de nombreuses startups ont déjà démontré leurs capacités dans le développement de logiciels, la programmation et l'application des technologies avancées. La tendance à la transformation numérique, qui est inévitable, permettra également d'améliorer l'efficacité des entreprises, des administrations publiques et des services publics.

En parallèle, l’agriculture de haute technologie représente également un secteur prometteur. L’adoption des technologies telles que l'Internet des objets (IoT), les Big Data et l'IA pourrait considérablement augmenter la productivité et la qualité des produits agricoles. Des entreprises comme VinEco et TH True Milk en sont les exemples probants.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam dispose également d'un avantage considérable en matière d’énergies renouvelables. Avec un potentiel énorme en énergie solaire et éolienne, des projets comme ceux de l’énergie solaire à Ninh Thuận et Bình Thuận ou de l'énergie éolienne à Bạc Liêu et Bình Định montrent clairement ce potentiel. Un investissement stratégique dans ce domaine pourrait permettre au Vietnam de devenir un acteur clé dans l’exportation d'énergie verte au niveau régional. De plus, la biotechnologie présente également des perspectives de percées majeures, grâce à la richesse des ressources naturelles du pays et à un marché intérieur vaste. Les applications dans l'agriculture, la biopharmacie, l’agroalimentaire et la biotechnologie représentent des axes prometteurs de développement.

S’inspirer des modèles du Luxembourg

Pour maximiser ces opportunités, le Vietnam pourrait tirer des expériences réussies du Luxembourg. La mise en place de pôles d’innovation, tels que le Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT) ou Technoport, a permis de créer des environnements collaboratifs favorisant le partage de ressources et le développement de nouvelles technologies. Le Vietnam pourrait s'inspirer de ces modèles pour créer des clusters d'innovation dans ses grandes villes, afin de stimuler la coopération entre les entreprises, les start-ups et les chercheurs.

Le soutien fort de l'État, notamment à travers des avantages fiscaux et des financements accessibles pour les start-ups, a permis au Luxembourg de créer un écosystème propice à l'innovation. Des programmes comme Fit4Start au Luxembourg offrent des financements et des conseils internationaux aux jeunes entreprises, ce qui leur permet de croître de manière durable. Le Vietnam pourrait envisager des initiatives similaires pour soutenir les entreprises en démarrage, particulièrement dans le secteur des technologies.

Photo : VNA/CVN

Le processus de transformation numérique dans les services publics, mis en place avec succès par le Luxembourg, a permis de réduire le temps d'attente, de diminuer les coûts et de faciliter les démarches administratives pour les citoyens et les entreprises. Le Vietnam pourrait adopter une approche similaire pour numériser ses services publics, afin d’améliorer l'efficacité administrative et d'offrir un meilleur service aux citoyens.

Développer les compétences humaines et attirer les talents

Pour concrétiser ces ambitions, le Vietnam devra également se concentrer sur le développement de ressources humaines de haute qualité, un point central du développement scientifique et technologique. Le Luxembourg a mis en place des partenariats solides entre les universités et les entreprises, permettant une formation en adéquation avec les besoins du marché. Le Vietnam pourrait établir des partenariats similaires entre ses établissements d'enseignement supérieur et ses entreprises technologiques pour mieux préparer ses étudiants aux exigences du monde professionnel.

Par ailleurs, le Luxembourg a développé une politique d’attraction des talents mondiaux grâce à des incitations fiscales et un environnement de travail multiculturel. Le Vietnam, pour sa part, pourrait mettre en place des mesures pour attirer des experts internationaux dans les domaines de la technologie et de l'innovation, afin de renforcer ses capacités internes et favoriser un environnement de compétitivité et de créativité.

Enfin, des programmes de formation en compétences numériques pour tous sont essentiels pour assurer que chaque citoyen puisse participer activement à la révolution numérique. Le Luxembourg a déployé des initiatives pour former même les travailleurs plus âgés aux compétences numériques, ce qui permet à toute la société de s’adapter aux changements technologiques. Le Vietnam pourrait s'inspirer de ce modèle pour former sa main-d'œuvre et préparer ses citoyens aux défis du futur.

En outre, les spécialistes vietnamiens à l’étranger, notamment ceux dans les domaines de l’IA et des technologies numériques, jouent également un rôle clé dans le développement scientifique du Vietnam. Ils peuvent non seulement apporter des technologies et des expertises de pointe, mais aussi bâtir des réseaux de coopération internationale pour aider les entreprises vietnamiennes à accéder à de nouveaux marchés et à des ressources mondiales. Le Vietnam devrait offrir un environnement plus propice pour encourager ces experts à revenir et à contribuer à l'innovation dans leur pays d'origine.

Le Vietnam dispose de vastes opportunités pour le développement de la science et de la technologie, mais pour en tirer pleinement profit, il doit apprendre des exemples de pays comme le Luxembourg. En adoptant des modèles efficaces de soutien aux start-ups, en favorisant la transformation numérique et en investissant dans la formation de talents, le Vietnam peut réduire l’écart technologique, accroître sa compétitivité et améliorer le niveau de vie de ses citoyens. L’avenir du Vietnam dans le domaine scientifique et technologique dépendra en grande partie de sa capacité à exploiter ces opportunités et à mettre en œuvre des politiques audacieuses pour bâtir un avenir durable.

VNA/CVN