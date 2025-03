Le Vietnam accélère le déploiement de la 5G comme moteur de croissance économique

>> Digitalisation des services publics : une révolution numérique pour les citoyens

>> La Résolution 57 vise à lever les obstacles au développement des sciences et technologies

>> Le SG du Parti demande à exploiter l'innovation et la transformation numérique

Photo : VNA/CVN

Conformément à cette directive, le ministère des Sciences et des Technologies est chargé de promouvoir la commercialisation de la 5G, d’étudier la technologie 6G, de moderniser les infrastructures de télécommunications et de développer des satellites de télécommunications et d’accélérer les investissements dans les infrastructures fixes à haut débit.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a adopté la résolution n°193/2025/QH15, instaurant des mécanismes et politiques spécifiques pour dynamiser l’innovation et la transformation numérique. L’État soutiendra financièrement les entreprises qui déploient au moins 20.000 stations 5G d’ici le 31 décembre 2025.

Photo: VNA

La Stratégie nationale d’infrastructure numérique à l’horizon 2025, avec vision jusqu’en 2030, insiste sur l’importance des infrastructures de télécommunications et d’Internet comme infrastructures essentielles à l’économie numérique. Elle fixe un objectif ambitieux : d’ici 2025, 100 % des villes et provinces, zones industrielles et technologiques, gares, ports maritimes et aéroports... devront être couverts par la 5G.

Photo : CTV/CVN

Pham Van Minh, directeur des solutions mobiles chez Nokia, prédit que le trafic 5G dépassera celui de la 4G dès 2025. La 5G connaît la croissance la plus rapide aujourd’hui et devrait représenter plus de la moitié du trafic mondial de données cette année-là.

Photo : VNA/CVN

''La 5G a créé de nouveaux modèles commerciaux grâce à l’optimisation du réseau et à de nouvelles offres de services telles que Network Slicing et l’IA. Les entreprises doivent tirer parti des opportunités offertes par la transformation. La 5G devrait connaître une forte croissance dans les temps à venir'', a affirmé M. Minh.

Photo : VNA/CVN

Selon une étude d’Ericsson, la 5G représentera 50 % des abonnés mobiles au Vietnam d’ici 2029. Actuellement, 25 % du trafic de données sont transmis déjà par la 5G. L’objectif du Vietnam est que l’économie numérique contribue à 20 % du PIB en 2025.

Photo : VNA/CVN

Les derniers chiffres des opérateurs télécoms montrent que Viettel compte 5,5 millions d’utilisateurs 5G, avec un objectif de 10 millions d’ici 2025. Il a été le premier à lancer la commercialisation de la 5G le 15 octobre 2024, couvrant les zones centrales des 63 villes et provinces.

Viettel prévoit de déployer 20.000 nouvelles stations BTS en 2025.

Tao Duc Thang, PDG de Viettel, affirme qu'en 2025, Viettel se concentre sur le développement de l'infrastructure du réseau de télécommunications, garantissant que tout le monde puisse accéder à des connexions à haut débit via les 4G et 5G. Rien que la 5G, Viettel va couvrir pratiquement toutes les zones urbaines, les parcs industriels et les usines.

Selon Rita Mokbel, présidente d’Ericsson Vietnam, la 5G permettra le renforcement des investissements dans la fabrication intelligente, deviendra un moteur important permettant à l’économie numérique de contribuer à 30 % du PIB d’ici 2030. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement de libérer davantage de spectre d’ici 2027-2028 afin de soutenir la croissance du trafic, notamment dans les grandes villes.

Couverture 5G

Dans les temps à venir, Viettel continuera à rechercher et à développer des technologies de réseau de télécommunications de nouvelle génération telles que des équipements 5G de niveau avancé (5G Advanced) pour améliorer la vitesse, étendre les capacités d'application dans les domaines tels que l'automatisation industrielle et la réalité augmentée et participer au groupe de travail de recherche et développement de la 6G.

Vinaphone a lancé son réseau 5G le 20 décembre 2024, couvrant les 63 localités du pays. L’entreprise prévoit d’augmenter la couverture de la 5G par trois et de couvrir 99% de la population.

Nguyên Anh Dung, directeur du département de clients et d'organisation d'entreprise (VinaPhone), déclare que VNPT poursuit sa campagne de couverture 5G généralisée. On prévoit qu'en 2025, VNPT déploiera environ 20 000 stations 5G couvrant 63 villes et provinces, créant une infrastructure de connexion rapide, solide et fluide.

MobiFone prévoit d’offrir la 5G dans 100 % des communes et quartiers, avec 10.000 nouveaux hotspots en 2025. L’opérateur est mis également sur le partage d’infrastructure entre opérateurs pour réduire les coûts et accélérer la couverture.

Selon Tô Manh Cuong, directeur général de MobiFone, son société vise également des solutions intelligentes pour les entreprises et la communauté. MobiFone a également proposé de partager l'infrastructure 5G entre les opérateurs pour réduire les coûts et accélérer la couverture.

Du point de vue des fournisseurs, Thiêu Phuong Nam, directeur général de Qualcomm Vietnam, Cambodge et Laos, déclare que Qualcomm prévoit d’intensifier ses collaborations avec le gouvernement et les opérateurs vietnamiens pour garantir un déploiement massif et efficace de la 5G. L’entreprise met l’accent sur l’importance de la connectivité pour les villes intelligentes et l’industrie 4.0.

La 5G a été déployée commercialement dans le monde depuis cinq ans, notamment en Chine et aux États-Unis, tandis que de nombreux pays en sont encore à la phase de test.

Pour les utilisateurs, la 5G offre des vitesses pouvant atteindre 10 Gbps dans des conditions idéales. Au Vietnam, des tests ont montré des vitesses de 1 Gbps, soit 10 fois plus rapides que la 4G. Ses atouts incluent aussi une latence ultra-faible et la capacité à gérer un grand nombre d’appareils connectés.

Photo : VNA/CVN

Cela ouvre la porte à de nombreuses applications : véhicules autonomes; télémédecine et chirurgie assistée à distance; expériences immersives en réalité augmentée et virtuelle.

Cependant, les fréquences utilisées pour la 5G au Vietnam sont élevées, réduisant la portée des stations. Pour garantir une couverture optimale, les opérateurs devront donc déployer un plus grand nombre de stations.

VNA/CVN