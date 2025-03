Journée internationale des mathématiques 2025 : mathématiques, art et créativité

À l'occasion de la Journée internationale des mathématiques, célébrée chaque année le 14 mars, l'Institut de mathématiques, en collaboration avec le Centre de données et d'information scientifique relevant de l'Académie des sciences et technologies du Vietnam, ainsi que l'Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH), organise un colloque intitulé "Mathématiques, Art et Créativité" le 13 mars à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Lors de son discours d'ouverture, la Professeure associée-Docteure Phan Thi Hà Duong, directrice du Centre UNESCO des mathématiques à l'Institut de mathématiques, a rappelé qu'au cours de la 40e session de l'Assemblée générale de l'UNESCO, tenue le 26 novembre 2019, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a officiellement proclamé le 14 mars de chaque année comme étant la Journée internationale des mathématiques (IDM).

Elle a souligné que ce colloque "Mathématiques, Art et Créativité" constitue une occasion précieuse pour les mathématiciens chevronnés, les experts en technologie ayant remporté des distinctions internationales en mathématiques, ainsi que les physiciens et les chercheurs en sciences sociales, de partager et d'échanger sur des perspectives interdisciplinaires, explorant ainsi les liens profonds entre les mathématiques et la créativité.

Mathématiques, une source d'inspiration pour la créativité

Jonathan Baker, représentant de l'UNESCO au Vietnam, a insisté sur le fait que si les mathématiques sont souvent perçues comme une discipline fondée sur la logique et la rigueur, elles constituent également une source d'inspiration pour l'expression artistique et la créativité. À travers l'histoire, les principes mathématiques ont façonné de nombreux domaines tels que l'architecture, la musique, le design et les arts visuels, ouvrant ainsi la voie à d'innombrables innovations artistiques et techniques.

Il a également souligné qu'à une époque marquée par des évolutions rapides et des défis mondiaux complexes, les mathématiques continuent de jouer un rôle essentiel en apportant des solutions aux enjeux contemporains, qu'il s'agisse du changement climatique, de l'innovation technologique ou du développement durable. Une meilleure compréhension et application des principes mathématiques sont cruciales pour promouvoir la transformation numérique et bâtir un avenir où la science et la créativité s'entrelacent harmonieusement.

"L'UNESCO s'engage à accompagner le Vietnam en soutenant des institutions scientifiques telles que les Centres de mathématiques et de physique. Grâce à son expertise, l'UNESCO peut organiser des dialogues politiques, favoriser la coopération internationale et contribuer à la valorisation des avancées scientifiques et des innovations portées par le Vietnam sur la scène mondiale", a affirmé Jonathan Baker.

Le colloque s'est poursuivi par une conférence intitulée "Les mathématiques et l'art du carrelage en mosaïque", animée par le Professeur-Docteur Trân Văn Tân de l'École normale supérieure de Hanoï. Il a mis en lumière l'omniprésence des motifs de carrelage et de mosaïques dans la vie quotidienne, que ce soit dans les musées, sur les façades de monuments historiques, sur les places publiques ou dans les édifices anciens tels que les châteaux et les tombes. Il a expliqué que lorsqu'un artisan pose des carreaux identiques sur une surface plane, il doit les disposer selon une règle précise afin de garantir un recouvrement parfait du sol, sans nécessiter de découpe, sauf aux extrémités. Il a notamment évoqué le théorème de Fedorov (1891) et celui de Pólya (1924), qui démontrent qu'il existe exactement 17 manières distinctes de disposer des carreaux à deux faces pour couvrir un plan de manière répétitive et homogène.

Photo : VNA/CVN

Soulignant l'importance des mathématiques dans l'exploration de concepts souvent considérés comme relevant de la philosophie ou de la science-fiction, le Professeur asssocié-Docteur Nguyên Hoàng Hải, de l'Université nationale de Hanoï, a illustré comment les mathématiques permettent d’aborder des phénomènes complexes, comme l’expérience des couleurs, qui constitue un exemple typique de qualia, c'est-à-dire une perception subjective difficile à traduire en mots.

Il a également suggéré que les mathématiques pourraient être la clé pour répondre à des questions fondamentales telles que "Les machines peuvent-elles avoir de l'intuition ?". Il a notamment évoqué l'exemple d'AlphaFold2, un système d'intelligence artificielle révolutionnaire capable de prédire avec une précision remarquable la structure des protéines, suscitant ainsi de nombreuses interrogations sur la nature de l'intuition artificielle.

Lors de ce colloque, des experts, des scientifiques et des chercheurs issus de plusieurs universités et instituts de recherche ont abordé divers sujets, notamment le rôle des mathématiques dans le processus créatif et dans la quête de la vérité, l'application des mathématiques dans l'art ou encore les implications philosophiques de la pensée mathématique. Ces échanges ont permis d’approfondir la compréhension des multiples interactions entre les mathématiques et la créativité, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour décrypter la complexité du monde, qu'il s'agisse de l’expérience humaine subjective ou des avancées en intelligence artificielle.

Hoàng Hoa/CVN