Le Vietnam renforce son attractivité en adoptant l’impôt minimum mondial

L’adoption par le Vietnam de l’impôt minimum mondial est un pas stratégique qui démontre sa responsabilité et son alignement proactif sur les normes internationales. Cette réforme devrait redéfinir les flux d’investissements étrangers et renforcer la compétitivité du pays dans un cadre équitable.

Conformément au décret gouverne-mental N°236/2025, daté du 29 août, depuis le 15 octobre 2025, le Vietnam applique officiellement l’impôt minimal mondial de 15% aux entreprises à investissement direct étranger (IDE), dont le chiffre d’affaires annuel consolidé dépasse 750 millions d’euros. Cette nouvelle politique permet au pays de s’adapter rapidement aux normes fiscales mondiales, déjà adoptées par plus d’une centaine de pays.

Ce texte fournit des directives détaillées sur la mise en œuvre de l’impôt minimum mondial. Il énonce que les contribuables sont les entités constitutives de groupes multinationaux dont le chiffre d’affaires annuel, dans les états financiers consolidés de la société-mère ultime, atteint au moins 750 millions d’euros au cours d’au moins deux des quatre exercices précédant l’année de détermination de l’obligation fiscale. Les groupes multinationaux nouvellement créés exerçant leurs activités depuis moins de quatre ans sont soumis aux mêmes exigences s’ils atteignent le seuil de chiffre d’affaires pendant au moins deux ans d’activité.

Double effet

Auparavant, le Vietnam est depuis longtemps considéré comme une destination attractive pour les investisseurs étrangers. Sur les neuf premiers mois de 2025, le pays a approuvé 2.926 nouveaux projets d’IDE en provenance de 82 pays et territoires. Bien que le montant total des capitaux enregistrés ait atteint 12,39 milliards de dollars, soit une baisse de 8,6% sur un an, l’augmentation du nombre de projets reflète un intérêt soutenu, notamment de la part des petites et moyennes entreprises.

Auparavant, le Vietnam pro-posait de nombreuses incitations fiscales, ce qui faisait chuter l’impôt effectif des entreprises à environ 12,5%, en dessous du seuil mondial. Or, de nombreux groupes multinationaux ont profité de ces incitations, souvent combinées à des mécanismes de transfert de prix, pour minimiser leurs obligations fiscales. Cette pratique créait une distorsion de concurrence pour les entreprises sans réseau mondial. Un rapport du ministère des Finances en 2023 a révélé que 56% des entreprises issues des IDE déclaraient des pertes, malgré l’augmentation de leurs revenus et de leurs actifs. Plus de 5.000 entreprises affichaient même un capital propre négatif, signalant un risque de “pertes factices, bénéfices réels” par le biais du transfert de prix.

L’application de l’impôt minimal mondial aura un “double effet” : elle établira l’équité entre les entreprises d’IDE et contribuera à prévenir l’érosion de la base fiscale. Les entreprises qui ne bénéficieront plus d’avantages fiscaux devront payer l’impôt supplémentaire au fisc pour garantir le taux minimum de 15%.

D’après le Dr. Lê Quang Minh de l’Université nationale de Hanoï, l’impôt minimal mondial réduit l’attrait des paradis fiscaux et oblige les pays à se concurrencer sur des facteurs plus durables que les taux d’imposition bas. Cette politique renforce l’image du Vietnam en tant qu’environnement d’investissement transparent et équitable. De plus, elle réaffirme sa souveraineté fiscale et augmente les recettes budgétaires.

Grandes réformes

L’impôt minimal mondial devrait entraîner un changement dans la structure des flux d’IDE. Les projets uniquement basés sur les avantages fiscaux devraient diminuer. En revanche, le pays deviendra plus attrayant pour les investisseurs stratégiques qui recherchent l’efficacité de la production, la capacité d’innovation et la qualité des ressources humaines. Les capitaux devraient se concentrer sur les secteurs de la haute technologie, de la R&D et de la production verte, conformément à l’orientation du développement durable du Vietnam. Ce dernier a déjà mis en œuvre plusieurs mesures importantes, notamment la Stratégie de coopération en matière d’investissement étranger pour la période 2021-2030, qui se concentre désormais sur la qualité des projets dans les domaines prioritaires. Le pays s’efforce également d’améliorer son cadre institutionnel, de créer un Fonds de soutien à l’investissement et de développer activement ses infrastructures de transport et d’énergie.

Alexander Ziehe, président de l’Association des entreprises allemandes au Vietnam, a hautement apprécié les réformes institutionnelles du pays et ses efforts déployés pour créer un environnement d’investissement commercial transparent, estimant que cela renforcerait l’attrac-tivité du pays auprès descapitaux d’IDE de haute qualité et à long terme, en particulier dans les domaines où les entreprises ont des points forts.

Lors de récentes réunions avec des investisseurs étrangers, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a toujours souligné que son pays accorde la priorité à l’attraction d’investissements directs étrangers sélectifs, en se concentrant sur des domaines clés tels que : infrastructures stratégiques, science et la technologie, innovation, transformation numérique, biotechnologie, nouveaux matériaux, puces

semi-conductrices et intelli-gence artificielle. “Le gouver-nement s’engage toujours à créer des conditions favorables et à accompagner les partenaires internationaux, les entreprises et les investisseurs nationaux et étrangers pour promouvoir des activités d’investissement et de coopération commerciale efficaces et durables”, a affirmé le vice-Premier ministre.

