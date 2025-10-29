Vietjet honorée aux ASEAN Business Awards 2025

Le 26 octobre 2025 - Vietjet a été honorée du titre de «Meilleure entreprise du secteur du tourisme en Asie du Sud-Est» lors des ASEAN Business Awards (ABA) 2025, organisés dans le cadre du Sommet de l’ASEAN en Malaisie.

Photo : VJ/CVN

Ce prix consacre le rôle pionnier de Vietjet dans la promotion du tourisme, des échanges culturels et du développement durable, tout en reconnaissant ses contributions remarquables au renforcement des connexions entre l’Asie du Sud-Est et le reste du monde.

Surpassant de nombreuses marques majeures de la région, Vietjet a été distinguée pour son modèle d’aviation de nouvelle génération, sa flotte moderne, ses services innovants ainsi que sa capacité d’exploitation sûre, efficace et respectueuse de l’environnement.

La compagnie exploite actuellement 130 appareils, dessert 170 lignes intérieures et internationales, et a transporté plus de 250 millions de passagers dans la région Asie-Pacifique.

Hô Ngoc Yên Phuong, directrice générale adjointe de Vietjet, a déclaré : «Animée par le souhait d’offrir à tous la possibilité de voyager par les airs, Vietjet ne cesse d’élargir ses connexions et de renouveler ses services, tout en diffusant l’image d’une Asie du Sud-Est jeune, dynamique et ouverte sur le monde».

Auparavant, Vietjet avait déjà été récompensée par les ABA en tant que «Meilleure entreprise du secteur aérien en Asie du Sud-Est», ainsi que par de nombreux prix internationaux prestigieux décernés par Skytrax, AirlineRatings et les World Travel Awards.

Créés en 2007, les ASEAN Business Awards sont organisés chaque année par le Conseil consultatif des affaires de l’ASEAN (ASEAN-BAC) afin de distinguer les entreprises ayant apporté des contributions exceptionnelles au développement économique, à l’intégration et au rayonnement international de l’ASEAN.

Minh Thu/CVN