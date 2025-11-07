Économie

Entreprises vietnamiennes et britanniques : nouveau cycle de coopération

Le 5 novembre, à Hô Chi Minh-Ville, s’est tenu le Sommet des entreprises Royaume-Uni - Vietnam 2025, réunissant plus de 200 participants, dont des dirigeants de haut niveau, des décideurs politiques et des représentants des grandes entreprises des deux pays.

Organisé par BritCham Vietnam (Chambre de commerce britannique au Vietnam), l’événement marque une étape importante alors que les deux nations viennent tout juste de porter leurs relations au rang de Partenariat stratégique global, à la suite de la visite officielle du secrétaire général du Parti Tô Lâm au Royaume-Uni la semaine précédente.

Cette évolution ouvre un cadre de coopération approfondi couvrant les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’énergie et du développement durable, inaugurant ainsi une nouvelle phase dans les relations Vietnam - Royaume-Uni.

S’exprimant lors du sommet, Denzel Eades, président de BritCham Vietnam, a indiqué que les échanges commerciaux bilatéraux avaient atteint 9 milliards de dollars en 2025, tandis que les investissements directs britanniques au Vietnam dépassaient 4,5 milliards de dollars. Ces chiffres traduisent la dynamique positive et le potentiel d’expansion de la coopération entre les deux pays.

Selon M. Eades, la relation économique bilatérale s’est consolidée grâce à l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA) et à l’adhésion officielle du Royaume-Uni à l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Insistant sur les deux thèmes majeurs du sommet - l’énergie renouvelable et le développement des centres financiers internationaux - M. Iain Frew, ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, a souligné que ces sujets illustrent non seulement l’actualité mondiale, mais aussi la convergence des visions stratégiques des deux gouvernements.

Coopération dans l’énergie et la finance

Dans le domaine de l’énergie renouvelable, le Royaume-Uni figure parmi les leaders mondiaux en matière d’éolien en mer, de finance verte et de transition énergétique. Le Vietnam, de son côté, s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et collabore étroitement avec Londres dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), dont le Royaume-Uni est coprésident.

À travers le JETP, plusieurs projets d’énergie propre sont en cours de déploiement, mobilisant des milliards de dollars d’investissements privés dans les domaines du transfert de technologies, du transport d’électricité et du développement des infrastructures vertes.

Concernant le secteur des services financiers, le Royaume-Uni soutient activement le Vietnam dans la création de deux Centres financiers internationaux à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang. Ce partenariat se concentre sur la mise en place d’un cadre juridique moderne, le règlement des différends commerciaux, l’application des normes ESG, ainsi que la formation de talents financiers hautement qualifiés.

Ces efforts sont renforcés par une série de dialogues de haut niveau, tels que la Conférence sur les Centres financiers internationaux présidée par le Maire de Londres, la conférence du juge Snowden (Cour d’appel du Royaume-Uni), ainsi qu’un sommet bancaire à venir à Hanoï.

Soutiens britannique et vision vietnamienne

Soulignant à son tour les deux piliers majeurs de la coopération bilatérale, Nguyên Viêt San, vice-directeur du Département du développement des marchés étrangers (ministère de l’Industrie et du Commerce), a affirmé que le JETP constitue un axe central de la collaboration entre les deux pays. Un Mémorandum d’entente (MoU) sur la coopération en matière d’énergie propre vient d’être signé, dans lequel la partie britannique s’engage à proposer 12 projets relevant du JETP et à mobiliser plus de 300 millions de dollars pour soutenir le Vietnam entre 2025 et 2027.

Ces aides incluent des soutiens financiers et techniques, des programmes de transfert technologique et le développement d’infrastructures vertes, afin d’assurer une transition énergétique équilibrée entre trois objectifs clés : le climat, la sécurité énergétique et l’accessibilité économique.

Parallèlement, le Vietnam s’attache à bâtir un écosystème financier moderne, encourageant les produits financiers durables, la fintech et la banque numérique pour attirer les flux de capitaux à long terme au service de la transition verte et de l’économie numérique.

Selon M. San, le Vietnam demeure fidèle à un modèle de croissance fondé sur l’innovation, la transformation numérique et le développement durable, en parfaite cohérence avec les atouts du Royaume-Uni - centre mondial de la technologie, de la finance et de l’éducation. Les deux pays sont appelés à renforcer leur coopération dans les domaines des semi-conducteurs, de la production intelligente, de l’économie circulaire et de la standardisation des chaînes d’approvisionnement durables.

"Le gouvernement vietnamien attache une importance particulière au rôle croissant du secteur privé. D’ici 2045, ce secteur devrait contribuer à 65-70% du PIB, ce qui implique une participation accrue des entreprises dans l’innovation technologique, la numérisation et la production verte", a souligné M. San.

Il a également précisé que le Vietnam poursuivra ses efforts pour parfaire ses institutions, améliorer la transparence et offrir un environnement d’investissement équitable et favorable aux investisseurs étrangers.

D’après les experts, avec le nouveau Partenariat stratégique global et une vision commune axée sur l’innovation, la croissance verte et la coopération financière, les communautés d’affaires vietnamienne et britannique disposent d’une opportunité de collaboration sans précédent.

Ainsi, le Sommet des entreprises Royaume-Uni - Vietnam 2025 s’impose comme le point de départ d’une ère de coopération décisive, porteuse d’un potentiel considérable dans le commerce, l’investissement et le développement durable entre deux économies dynamiques d’Europe et d’Asie du Sud-Est.

Texte et photos : Quang Châu/CVN