Les créations d’entreprises ont continué à augmenter en octobre

Le Vietnam a enregistré 162.900 nouvelles entreprises au cours des dix derniers mois de 2025, pour un capital social total de 1.592,7 billions de dôngs, soit une hausse de 19,7% en nombre et de 21,4% en capital par rapport à la même période l’année précédente, a indiqué jeudi 6 novembre l’Office national des statistiques.

L’injection de capitaux supplémentaires dans l’économie a atteint 5,2 millions de billions de dôngs, soit près du double par rapport à l’année précédente.

Rien qu’en octobre, près de 18.000 entreprises ont été créées, enregistrant un capital de 172,5 milliards de dôngs et employant 93.600 personnes. Cela représente une hausse de 6,8% en nombre d’entreprises et de 4,1% en capital enregistré par rapport à septembre, et une baisse de l’emploi salarié de 3,5%.

Au cours du même mois, 11.600 entreprises ont repris leurs activités, soit une augmentation de 7,9% par rapport au mois précédent et de 33,9% sur un an.

Au cours de la période considérée, le nombre d’entreprises nouvellement enregistrées et de celles ayant repris leurs activités s’est élevé à 255.900, soit une moyenne de 25 600 par mois.

Tous les types d’entreprises ne sont pas logés à la même enseigne. 1.534 nouvelles entreprises ont été créées dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche (en hausse de 11,7%), 36.600 dans l’industrie et la construction (en hausse de 16 %) et 124.800 dans les services (en hausse de 21%).

Concernant les entreprises quittant le marché, 105.400 ont temporairement suspendu leurs activités (en hausse de 14,4% sur un an), 58.400 ont interrompu leurs procédures de dissolution en cours (en baisse de 8,3%) et 26.800 ont finalisé leur dissolution (en hausse de 54,5%). Cela représente en moyenne 19.100 entreprises quittant le marché par mois.

Ces données témoignent d’un environnement des affaires dynamique, avec une forte croissance des immatriculations et des reprises d’activité, malgré un nombre important de fermetures ou de restructurations d’entreprises. Elles mettent en lumière à la fois les opportunités et les défis du contexte économique vietnamien.

