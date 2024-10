Répondre à l’urgence climatique

La semaine dernière, la Une du numéro 40 nous donnait rendez-vous dans le district de Cân Gio, à un peu plus de 40 km du centre de Hô Chi Minh-Ville. On y voyait des jeunes mobilisés pour planter et élargir cette célèbre mangrove aux vertus insoupçonnées.

Ces vastes zones humides, largement présentes au Vietnam, sont de “véritables puits de carbone, jouant un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique”. La rédaction du Courrier du Vietnam tirait la sonnette d’alarme afin que chacun prenne sa part sous forme d’actions résistantes aux calamités naturelles visibles au Vietnam : la hausse des températures, les inondations localisées, l’intrusion régulière d’eau salée dans les terres, les effondrements de terrain dans le delta du Mékong, l’élévation du niveau de la mer mais aussi la multiplication des événements météorologiques extrêmes.

À ce sujet, le dossier du numéro 40 revenait sur le passage tragique du typhon Yagi, “le plus puissant” depuis 70 ans qui a ravagé début septembre les provinces du Nord du Vietnam, “causant d’énormes pertes” humaines et matérielles. La période qui vient ne sera pas non plus de tout repos. Le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques prévoit “11 à 13 tempêtes tropicales” à venir en Mer Orientale dont cinq à sept d’entre elles menaceront le continent.

En parallèle, des “phénomènes météorologiques extrêmes tels qu’orages, tornades et grêlons” pourraient se multiplier. Face à cette urgence climatique inédite, le Vietnam “a mis en place un plan d’action ambitieux pour renforcer sa résilience” avec des objectifs : “réduire la vulnérabilité du pays face aux catastrophes naturelles, minimiser les pertes socio-économiques et préserver les écosystèmes fragiles”.

Lors du Sommet mondial d’action pour le climat dans le cadre de la 28e Conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP28), “le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que, dans le cadre de ses responsabilités envers la planète et sa population, le Vietnam avait mis en œuvre de manière exhaustive une série de mesures”, parmi lesquelles l’intensification des efforts pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

Pour atteindre l’objectif d’adaptation au changement climatique, “la Professeure Huynh Thi Lan Huong, de l’Université des ressources naturelles et de l’environnement de Hanoï, préconise une approche multidi-mensionnelle. Selon elle, il est urgent de renforcer la résilience des écosystèmes en reboisant massivement et en restaurant les forêts”.

Cela nous ramène à la mangrove de Cân Gio qui absorbe quotidiennement du dioxyde de carbone et d’autres agents polluants. Pour que tout aille un peu mieux !

Hervé Fayet/CVN