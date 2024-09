L’Irlande veut renforcer sa coopération avec le Vietnam

L’Irlande souhaite renforcer sa coopération avec le Vietnam dans les domaines de l’éducation, de l’agroalimentaire et du commerce, a déclaré l’ambassadrice d’Irlande au Vietnam, Deirdre Ní Fhallúin, à la veille de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm.

L’ambassade d’Irlande au Vietnam a été créée en 2005 et depuis lors, nos deux pays entretiennent des relations chaleureuses, étayées par notre programme de coopération au développement, a-t-elle indiqué à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Nous nous concentrons principalement sur le soutien aux communautés ethniques minoritaires au Vietnam et sur l’aide humanitaire en matière de déminage – en travaillant avec des partenaires pour nettoyer les terres contaminées, sensibiliser les écoles au danger des mines et soutenir les personnes handicapées par des munitions non explosées.

Récemment, alors que l’économie vietnamienne a poursuivi sa croissance impressionnante, nous avons renforcé notre coopération bilatérale dans les domaines de l’agriculture, des systèmes alimentaires et de l’enseignement supérieur, en mettant l’accent sur le soutien technique et le renforcement des capacités, ainsi que sur l’établissement de liens institutionnels entre nos deux pays.

Le président Michael D. Higgins a effectué une visite d’État au Vietnam en 2016. Je sais que cette visite est encore très appréciée dans les deux pays, nous sommes donc ravis que la visite d’État de retour du secrétaire général et président Tô Lâm, en Irlande ait lieu aujourd’hui, marquant ainsi l’approfondissement des relations entre nos deux pays, a-t-elle déclaré.

Selon l’ambassadrice Deirdre Ní Fhallúin, l’Irlande a connu un développement rapide et une croissance économique dans la seconde moitié du siècle dernier, et est aujourd’hui souvent appelée "la Silicon Valley de l’Europe", reconnue mondialement comme un centre pour les produits pharmaceutiques, la technologie (l’Irlande abrite le siège européen de nombreuses grandes entreprises technologiques telles que Meta et Google) et une éducation de haute qualité.

Nous avons aidé des étudiants vietnamiens à entreprendre des masters entièrement financés en Irlande dans le cadre de notre programme de bourses Ireland Fellows Programme. Ces étudiants reviennent au Vietnam avec une éducation et une expérience de haute qualité, et espérons-le, un lien à vie avec l’Irlande, a-t-elle poursuivi.

L’ambassade d’Irlande au Vietnam renforce également la coopération entre les universités et les instituts des deux pays pour partager l’expérience et renforcer les capacités dans des domaines tels que l’agriculture et l’agroalimentaire, qui sont des domaines prioritaires pour l’Irlande et le Vietnam. Le partenariat agroalimentaire Irlande - Vietnam (IVAP) est un excellent exemple de la forte collaboration bilatérale dans ce domaine.

Nous devons relever ensemble le défi croissant et urgent du changement climatique et nous renforçons notre travail de résilience climatique dans les communautés rurales du Vietnam et approfondissons la coopération universitaire et la recherche dans les domaines du changement climatique et de la durabilité, a-t-elle indiqué.

À l’ambassade, nous sommes très fiers de notre programme de coopération au développement de longue date avec le Vietnam, en particulier de notre travail avec les minorités ethniques et de notre aide humanitaire en matière de déminage, ainsi que de nos programmes sur la nutrition et la santé maternelle, et de notre travail croissant sur l’augmentation de la résilience au changement climatique, a-t-elle ajouté.

L’Irlande a récemment fourni 250.000 euros de financement humanitaire pour aider le Vietnam à surmonter les conséquences du typhon Yagi dans le Nord du pays. Ce financement soutient le travail de l’UNICEF qui fournit une assistance immédiate sous forme d’eau potable et d’hygiène aux familles touchées.

Il est formidable de voir la relation bilatérale entre l’Irlande et le Vietnam évoluer au cours des années qui ont suivi la création de notre ambassade, alors que nous cherchons à accroître notre coopération dans d’autres domaines tels que l’éducation et l’agroalimentaire, ainsi qu’à accroître les échanges commerciaux entre nos deux pays, s’est-elle félicitée.

La relation entre l’Irlande et le Vietnam continuera d’évoluer et de se développer sur une trajectoire positive. La visite d’État du président Michael D. Higgins au Vietnam il y a près de dix ans a été une étape importante dans notre relation bilatérale. La visite du secrétaire général et président Tô Lâm marque une nouvelle étape importante, a-t-elle conclu.

