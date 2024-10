Le Vietnam, partenaire stratégique de l'ONU avec des contributions au développement humain

Le Vietnam est un partenaire clé de l'ONU, et particulièrement du PNUD, avec ses contributions significatives au développement humain et à la croissance durable au cours des dernières années, a souligné le directeur général du PNUD, Achim Steiner, dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA).

>> Maintien de la paix : promouvoir la coopération Vietnam - ONU

>> Vietnam - ONU : ensemble pour construire un avenir meilleur pour l’humanité

>> Le voyage du dirigeant vietnamien va consolider les relations Vietnam - ONU

Ces dernières années, la coopération entre le Vietnam et le PNUD s'est étendue à plusieurs domaines cruciaux tels que la gouvernance visant à renforcer la transparence et la numérisation, les technologies, et les initiatives de transition verte comme la promotion des énergies propres, la préservation des ressources naturelles, le développement de l'écotourisme et l'économie circulaire. Un aspect primordial de cette coopération réside dans le soutien au Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), a précisé Achim Steiner.

Photo : PNUD/CVN

Le PNUD est prêt à soutenir le Vietnam lorsque le pays est dans le besoin comme lors du récent typhon Yagi, a affirmé Steiner. Il s'efforce de renforcer la résilience et les mécanismes de réponse, en se concentrant sur la reconstruction des moyens de subsistance et des infrastructures et en assurant un rétablissement équitable et durable pour les communautés vulnérables. Le partenariat de longue date entre le Vietnam et le PNUD, basé sur la confiance mutuelle pour poursuivre les efforts conjoints pour relever les défis du développement national, régional et international, est un modèle à suivre pour les autres pays, a-t-il souligné.

Le directeur général du PNUD a également salué les progrès remarquables du Vietnam dans les domaines de la réduction de la pauvreté, des soins de santé, de l'éducation et des infrastructures essentielles, particulièrement dans les zones rurales et isolées. Le pays a enregistré un taux de croissance annuel moyen de plus de 6 % au cours de la période 2020-2024. Depuis 1990, le taux de pauvreté a fortement chuté et l'extrême pauvreté a été presque éliminée en 2020, a-t-il noté.

Il a affirmé que malgré les lacunes dans l'accès aux services essentiels dans les zones reculées, le Vietnam a fait des progrès dans ses efforts pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD).

Le PNUD s'engage à soutenir le gouvernement vietnamien pour développer un ensemble complet de mesures de protection sociale afin d'atténuer ses impacts et de renforcer la résilience des plus démunis et à créer un environnement propice aux transitions numérique et écologique. Le PNUD exprime sa fierté de collaborer avec le Vietnam dans ces domaines cruciaux, qui sont au cœur de son programme national visant à accélérer la réalisation des ODD.

S’agissant de la participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam à la Semaine de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le directeur général du PNUD a estimé que cela réaffirmait le soutien du Vietnam envers la principale organisation multilatérale mondiale, ainsi que les contributions actives du Vietnam à diverses initiatives onusiennes, notamment dans le maintien de la paix, l'action climatique, les objectifs de développement durable et le « Pacte pour l'avenir ».

La présence du secrétaire général et président To Lam constitue une opportunité pour le Vietnam de présenter ses avancées en matière de développement et sa vision à l’avenir. Le parcours du Vietnam, passant d'un contexte post-conflit à une nation en pleine croissance économique, offre un modèle inspirant pour d'autres pays, notamment dans les domaines de la réduction de la pauvreté, de l'atténuation du changement climatique et du développement économique durable, a-t-il noté.

Achim Steiner a également évoqué sa rencontre fructueuse avec le dirigeant vietnamien To Lam. Les discussions ont porté sur le partenariat entre le Vietnam et le PNUD, les mesures d'intervention rapide pour la reprise suite au typhon Yagi, la promotion d'une transition énergétique équitable et inclusive, le renforcement de la sécurité hydrique - notamment via la Commission internationale du Mékong, une transformation numérique inclusive, et l'importance d'une gouvernance efficiente.

Il a exprimé sa conviction que les relations entre le Vietnam et l'ONU en général, et le PNUD en particulier, se renforceront davantage dans les années à venir, en tenant compte des priorités de développement du Vietnam. Ces efforts se concentreront sur la promotion du développement durable, en mettant l'accent sur la transformation économique, la protection de l'environnement et la justice sociale. Le PNUD s'engage à assister le Vietnam dans la mobilisation de ressources et d'investissements, notamment via le marché intérieur des capitaux, pour financer des projets de développement vert et durable, axés sur une transition énergétique équitable et résiliente face au changement climatique. La promotion de la transformation numérique constitue également un axe majeur de coopération.

Il a souligné que les relations entre le Vietnam et le PNUD seront favorisées par leurs engagements communs en faveur du développement durable, équitable et des avantages pour tous les citoyens. Le PNUD est disposé à soutenir et à aider le Vietnam à relever les défis futurs et à bâtir une société équitable et résiliente. Le PNUD se réjouit de poursuivre sa coopération pour le développement durable du Vietnam et de la région, a-t-il conclu.

VNA/CVN