Le peuple impatient d’assister à la répétition général du défilé militaire et populaire

Dès l’aube du 24 août, des foules venues de toutes les coins du pays se sont installées le long des trottoirs de la capitale, dans l’attente fébrile de la deuxième répétition générale du défilé militaire et populaire célébrant la Fête nationale du 2 septembre. Beaucoup avaient apporté nattes et provisions, espérant trouver une bonne place, propice à l’observation.

Très tôt déjà, des milliers de personnes affluaient vers les avenues et places emblématiques comme la Place Ba Dinh, les rues Trang Thi, Hung Vuong…d’où l’on pouvait admirer la quasi-totalité des formations défilantes.

Photo : VNA/CVN

L’enthousiasme se lisait sur tous les visages. Qu’il fasse un soleil ardent ou qu’éclatent soudain de violentes averses, la foule demeurait patiente, résolue à attendre.

Après avoir levé les yeux vers le ciel pour admirer les élégantes figures des avions en plein entraînement, l’attente se fit encore plus intense : nombreux furent ceux qui décidèrent de garder leur place jusqu’au soir pour ne rien manquer de la deuxième répétition générale.

"J’étais déjà sur place à six heures du matin”, raconte joyeusement Hoang Hai Minh, 40 ans, habitant du quartier de Long Biên à Hanoï. “Mais j’ai été surpris de voir que toutes les premières rangées de la rue Nguyên Thai Hoc étaient déjà prises. Les gens s’y retrouvaient, prenaient leur petit-déjeuner, plaisantaient ensemble. L’ambiance était si vibrante que je me suis dépêché de m’assurer une bonne place".

Photo : Van Diep /VNA/CVN

Dans cette foule compacte, Nguyên Thi Lan Hoa, venue de la province de Dông Nai (Sud) avec sa famille, avait parcouru plus de mille kilomètres. Descendue du car à trois heures du matin, elle s’était dirigée aussitôt vers la place Ba Dinh. Fatigués mais émus, tous se réjouissaient de voir Hanoï se parer de rouge, les rues couvertes de drapeaux.

"Je voulais que mon enfant contemple de ses propres yeux la silhouette de la paix sur cette belle terre de la capitale. Peu importe la distance ou l’attente, nous sommes heureux d’être ici. Pouvoir partager cet instant unique - qui ne survient qu’une fois en quatre-vingts ans - au milieu des habitants de Hanoï m’émeut profondément", confia-t-elle.

Ces jours-ci, la capitale resplendit de drapeaux et de fleurs. Les habitants, vêtus de rouge étoilé, ajoutent à l’allégresse générale. L’hospitalité des Hanoïens se manifeste partout : on offre de la place, de l’eau, des vivres aux compatriotes venus de loin. De belles images qui se répandent et suscitent un élan chaleureux jusque sur les réseaux sociaux.

Photo : VNA/CVN

Dans la foule, la famille de Trân Hai Yên, de la province de Hung Yên(Nord), dont son père était ancien combattant. La voix serrée par l’émotion, elle partagea : "Mon père a vécu et combattu au milieu des bombes et du feu, sacrifiant sa jeunesse avec ses camarades pour que nous ayons la paix. Je suis certaine que, s’il était encore en vie, il souhaiterait de tout cœur que ses enfants et petits-enfants puissent contempler la beauté de la capitale en ce jour solennel".

Et comme sa famille, toutes les personnes présentes vibraient au même sentiment de bonheur : celui d’assister, quatre-vingts ans après, à une célébration de la paix enfin conquise.

Tous unis dans une joie commune, ils attendaient que s’avance, dans l’orgueil et les acclamations, le défilé des forces armées et du peuple – au cœur de la nation, au cœur de la Patrie bien-aimée.

VNA/CVN