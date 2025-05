Répartir raisonnablement du budget pour une meilleure efficacité

Il faut être plus résolu dans le décaissement des fonds d'investissement public et être plus proches de la réalité de la vie des citoyens ou encore il faut des changements profonds. Tels sont les avis des électeurs recueillis par le journal Nhân Dân , en marge de la 9 e session de la XV e législature de l’Assemblée nationale, qui a débuté le 5 mai.

Il faut être plus résolu dans le décaissement des fonds d'investissement public

Le rapport lors de la séance d'ouverture de la 9e session a souligné que la lenteur dans le décaissement des fonds d'investissement public a entraîné un ralentissement de la croissance économique au premier trimestre, ne permettant pas d’atteindre les objectifs fixés, ce qui met une pression importante sur les trimestres restants de l'année 2025.

Photo : VNA/CVN

Ainsi, pour garantir le rythme de croissance économique tel que prévu, il est recommandé que le gouvernement et le Premier ministre prennent des mesures plus résolues pour accélérer le décaissement des fonds d'investissement public, notamment pour les projets et programmes nationaux clés, tels que les projets de construction de nouveaux villages ruraux, le développement économique et social des régions montagneuses et des populations ethniques minoritaires, ainsi que les programmes de lutte contre la pauvreté durable.

Parallèlement, il est nécessaire de sanctionner sévèrement les responsables des projets dont le financement public tarde à être débloqué ou qui accusent des retards dans leur mise en œuvre. Accélérer le décaissement des fonds d'investissement public ne permet pas seulement d’assurer la croissance économique, mais aussi de créer des conditions propices à la stimulation du développement économique et social, ainsi qu’à l'amélioration des conditions de vie des populations, en particulier celles vivant dans les régions reculées.

Nguyên Đinh Nguyên (quartier Tân Loi, ville de Buôn Ma Thuôt, province de Dak Lak, Hauts plateaux du Centre)

Répartir raisonnablement du budget pour une meilleure efficacité

Lors de la séance d'ouverture de la 9e session de la XVe législature de l’Assemblée nationale, les électeurs ont exprimé un grand intérêt pour le rapport du président de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Le rapport a souligné qu'actuellement, une part importante des fonds n'a pas encore été allouée, en particulier dans les domaines de la science et de la technologie.

Photo : VNA/CVN

Les électeurs espèrent que, dans un avenir proche, le gouvernement central procédera à une répartition raisonnable des fonds, afin d’éviter de créer une pression sur le décaissement des fonds à la fin de l'année, ce qui pourrait affecter l'efficacité des investissements. Le 5 mai, toutes les préoccupations légitimes des électeurs et du peuple ont été présentées par le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam lors de la session, reflétant les préoccupations d'une partie des fonctionnaires et des agents publics, impactés par la réduction des effectifs et la réorganisation des structures administratives.

Les électeurs espèrent que l'Assemblée nationale prendra des décisions audacieuses pour continuer à perfectionner les institutions et la législation, stabiliser l'économie macroéconomique, maîtriser l'inflation, notamment dans le contexte où les États-Unis imposent des taxes compensatoires sur certains pays, y compris le Vietnam, et dans le cadre de la réorganisation de l'appareil administratif actuel du système politique, tout en contribuant à atteindre l'objectif de croissance de 8% en 2025 et à obtenir un taux à deux chiffres dans les années suivantes.

Dr. Vu Trung Kiên (vice-doyen de la Faculté de l’édification du Parti, Académie politique de la IIe région)

Être plus proches de la réalité de la vie des citoyens

La fusion des unités administratives provinciales et la réorganisation de l'appareil de gouvernance local selon le modèle à deux niveaux constituent une politique majeure ayant une portée politique, économique et administrative profonde. Il s'agit d'une décision stratégique très juste, qui aide à bâtir et à sélectionner une nouvelle équipe de responsables ayant à la fois des compétences et une véritable volonté de servir le peuple, proches des citoyens, à l’écoute de leurs besoins et en phase avec la réalité.

Photo : VNA/CVN

Les électeurs estiment que les activités de supervision de l'Assemblée nationale ainsi que des organisations politiques et sociales doivent être davantage ancrées dans la réalité de la vie des citoyens. Il est nécessaire de se concentrer davantage sur les résultats finaux de la supervision, en lien avec les recommandations et propositions des citoyens.

Les électeurs espèrent que les activités de supervision et de critique sociale deviendront un canal important de participation et apporteront une contribution significative à la construction du Parti, à la consolidation du pouvoir local et au rôle du Front et de ses organisations membres.

Hô Công Trung (quartier de Hòa Khanh Bac, arrondissement de Liên Chiêu, ville de Dà Nang, Centre)

Il faut des changements profonds

La 9e session de la XVe législature de l'Assemblée nationale est la session la plus attendue par les responsables, les membres du Parti et les citoyens ces dernières années. L'Assemblée nationale concrétisera les orientations et décisions importantes du Parti et de l'État concernant la révolution de la réorganisation et de l’allégement de l'appareil administratif du système politique, surmontera rapidement les difficultés et obstacles liés aux institutions, créera des percées pour le développement et libérera toutes les ressources pour créer de nouveaux espaces de développement pour les localités.

Photo : VNA/CVN

L’essentiel est que, pendant la mise en œuvre de la réorganisation de l'appareil administratif du niveau central aux localités, ainsi que de la réorganisation des unités administratives de niveau provincial et communal, les missions politiques et le développement socio-économique ne seront pas perturbés, mais continuent à produire de bons résultats. Moi-même, ainsi que de nombreux électeurs, sommes heureux de constater que le nombre de maisons temporaires et en mauvais état diminue rapidement, tandis que les projets clés tels que les autoroutes, les lignes de chemin de fer à grande vitesse, les aéroports, les ports maritimes et les infrastructures dans les domaines de l'éducation, de la santé et des services sociaux ne cessent d'augmenter.

Cependant, il reste encore de nombreuses choses à faire. Bien que le gouvernement central ait pris des mesures résolues, les changements à l'échelle locale ne sont pas encore suffisamment visibles. À Hanoï, des centaines de projets restent à l'abandon année après année, entraînant un gaspillage énorme. Le projet du “Parc technologique de logiciels de Hanoi”, couvrant des centaines de milliers de mètres carrés, lancé il y a 15 ans avec l'idée de faire un saut technologique, reste aujourd’hui entouré de barbelés. Je propose que l'Assemblée nationale, en plus des grandes décisions, exerce pleinement son rôle de supervision pour mettre un terme à ce gaspillage.

Nguyên Tuân Anh (quartier de Yên Hòa, Arrondissement de Câu Giây, Hanoï)

