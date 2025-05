Entretien téléphonique entre le Premier ministre et son homologue australien

Photo : VNA/CVN

Au cours de l’entretien, le chef du gouvernement vietnamien a salué le développement dynamique des relations bilatérales ces dernières années, en soulignant les contributions importantes du Premier ministre Anthony Albanese. Il a proposé que le gouvernement australien continue d’accorder une grande attention et priorité à l’Asie du Sud-Est, dont au Vietnam.

En évoquant plusieurs domaines clés de coopération tels que l’économie, le commerce, l’aide publique au développement, la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique, il a exprimé sa haute appréciation pour la stratégie économique de l’Australie à l’égard de l’Asie du Sud-Est, se disant convaincu que sa mise en œuvre permettra de renforcer la coopération économique entre les deux pays.

Il a suggéré que les deux pays exploitent pleinement les cadres commerciaux multilatéraux auxquels ils participent pour relever ensemble les défis communs. Il a affirmé que le Vietnam est prêt à discuter avec l’Australie d’un accord bilatéral de coopération dans le commerce et l’investissement, afin d’atteindre rapidement l’objectif de porter le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars et de doubler les investissements croisés.

Le chef du gouvernement vietnamien a également exprimé l’espoir que l’Australie continuerait à accorder son attention et à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne sur son sol.

De son côté, Anthony Albanese a remercié son homologue vietnamien pour ses félicitations chaleureuses et a exprimé sa volonté de continuer à promouvoir le partenariat stratégique intégral bilatéral dans les années à venir. Il a souligné la nécessité de défendre un système commercial multilatéral libre et ouvert, et de favoriser l’accès aux marchés pour les biens et services.

À cette occasion, il a indiqué que le gouverneur général ainsi que d’autres hauts dirigeants australiens souhaitent effectuer prochainement des visites au Vietnam. Il a convenu de maintenir des échanges réguliers à tous les niveaux, notamment les réunions annuelles de haut niveau entre les deux Premiers ministres.

VNA/CVN