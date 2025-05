Consolider les relations Vietnam - Kazakhstan dans le nouveau contexte

S’agissant des leçons historiques qui ont façonné la ligne diplomatique actuelle du Vietnam, Bùi Thanh Son en a cité quatre.

Premièrement, c’est assurer au mieux les intérêts nationaux. Aujourd’hui, ces intérêts demeurent le fondement le plus important dans la définition de la politique étrangère du Vietnam, sur la base de l’égalité, de la coopération et des bénéfices mutuels, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international.

Deuxièmement, c’est la leçon de la combinaison entre la force nationale et la force de l’époque. À l’heure actuelle, la diplomatie continue de jouer un rôle de premier plan dans la mobilisation des conditions et des ressources extérieures favorables au développement national.

Troisièmement, c’est la coordination étroite entre la politique étrangère, la défense, la sécurité et d’autres domaines dans l’élaboration et la mise en œuvre de la ligne diplomatique. De nos jours, aux côtés de la défense, de la sécurité et d’autres secteurs, la diplomatie joue un rôle essentiel dans la défense du pays dès l’amont, dans la garantie de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, et dans la création d’un environnement international pacifique, stable et favorable, propice à l’exploitation des ressources au service du développement national.

Quatrièmement, c’est la leçon de l’intégration au monde, faisant de l’intégration internationale un moteur de développement et une mission commune à l’ensemble du système politique et du peuple tout entier.

Politique de défense dite des "quatre non"

Concernant les principes et ajustements politiques qui permettent au Vietnam de maintenir un équilibre entre les grands centres de pouvoir dans le contexte complexe actuel, le vice-Premier ministre a souligné que la politique étrangère du Vietnam reste cohérente et constante : indépendance, autonomie, diversification et multilatéralisation des relations, en étant un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale, tout en s'intégrant activement et profondément à l’échelle mondiale de manière globale.

Le principe et la ligne directrice de sa diplomatie consistent à garantir au plus haut niveau les intérêts nationaux, sur la base de la Charte des Nations unies et du droit international ; à lutter avec fermeté et persévérance pour défendre l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale, en suivant la devise "S’ancrer dans les principes pour répondre avec souplesse aux multiples changements", afin de maintenir la paix, la stabilité, au service de la construction et de la défense de la Patrie.

Parallèlement, le Vietnam applique une politique de défense dite des "quatre non" : ne pas rejoindre d’alliance militaire ; ne pas s’aligner avec un pays contre un autre ; ne pas autoriser l’installation de bases militaires étrangères ni l’utilisation de son territoire contre un autre pays ; ne pas recourir à la force ni menacer d’y recourir dans les relations internationales.

Sur cette base, en dépit des bouleversements de l’environnement international et régional, le Vietnam entretient des relations diplomatiques avec 194 pays, étant membre actif de plus de 70 organisations et forums multilatéraux internationaux, et ayant établi un réseau de 34 partenariats stratégiques et globaux. Par ailleurs, le Vietnam contribue de plus en plus activement et de manière responsable à la résolution des enjeux mondiaux et aux préoccupations communes de la communauté internationale et régionale, tout en soutenant fermement le rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale.

Kazakhstan, 2e partenaire commercial du Vietnam au sein de l’UEEA

En matière de résultats marquants de la coopération économique, commerciale et d’investissement entre le Vietnam et le Kazakhstan, et de perspectives de développement futur, Bùi Thanh Son a indiqué que le Kazakhstan est le deuxième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union économique eurasiatique (UEEA).

En 2024, les échanges bilatéraux ont dépassé 800 millions de dollars, soit le double de 2023. Au cours du premier trimestre 2025, le commerce bilatéral a atteint 146,3 millions de dollars, en hausse de 18,4% par rapport à la même période en 2024. Les projets d’investissement sur les territoires respectifs restent encore modestes mais sont en progression. La coopération touristique et les échanges entre les peuples s’intensifient, avec 21 vols directs par semaine, et un afflux croissant de touristes kazakhs au Vietnam, atteignant environ 150.000 visiteurs en 2024.

Au-delà de ces résultats encourageants, le Vietnam et le Kazakhstan disposent encore de nombreux potentiels pour renforcer leur coopération. Selon le vice-Premier ministre vietnamien, les deux pays doivent renforcer la connectivité des transports, notamment dans le secteur ferroviaire. Les deux parties disposent également d’atouts pour intensifier leur collaboration dans des domaines tels que la finance, l’énergie l’éducation, les sciences et les technologies, ainsi que dans des secteurs d’avenir comme le numérique, les énergies propres, les nouveaux matériaux et l’intelligence artificielle (IA)...

Bùi Thanh Son s’est déclaré convaincu que la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm au Kazakhstan ouvrira un espace stratégique de coopération, promouvant les liens bilatéraux dans tous les domaines dans le nouveau contexte.

Programmes et projets pratiques et ciblés

Pour la promotion du développement durable et la lutte contre le changement climatique, le vice-Premier ministre vietnamien a estimé qu’il s’agit d’un domaine relativement nouveau dans les relations entre le Vietnam et le Kazakhstan, mais il s’agit d’un secteur d’intérêt partagé par les deux pays. Pour la première fois, ce domaine a été intégré à la Déclaration conjointe sur l’établissement du partenariat stratégique Vietnam - Kazakhstan, dans le cadre de la visite actuelle. Étant donné qu’il s’agit d’un domaine émergent, il est nécessaire de le concrétiser à travers des programmes et projets pratiques et ciblés.

Avec une vision stratégique, le Vietnam souhaite coopérer étroitement avec le Kazakhstan pour mettre en place des programmes de coopération intégrée, allant de la recherche scientifique, au transfert de technologies vertes, en passant par le développement de l’économie circulaire, jusqu’à la formation de ressources humaines de haute qualité dans les domaines de l’environnement et du changement climatique.

En parallèle, Bùi Thanh Son a affirmé l’espoir que les deux pays pourront promouvoir ensemble des initiatives conjointes dans les forums internationaux, afin de renforcer la voix des pays en développement dans la construction d’un ordre de développement mondial plus durable et inclusif à l’avenir.

