Hô Chi Minh-Ville

Le président Luong Cuong rencontre des électeurs avant la 9e session de l'Assemblée nationale

Photo : VNA/CVN

Le chef de l'État a informé les électeurs des réalisations remarquables du pays au premier trimestre, notamment une croissance du PIB de 6,93%, le niveau le plus élevé enregistré pour un premier trimestre au cours de ces six dernières années. Il a souligné que les domaines de la culture, de la société, de la santé et de l'éducation continuaient de bénéficier d'une attention soutenue et d'un développement constant. De plus, d'importants projets d'infrastructures, notamment routiers et ferroviaires, sont en cours de déploiement dans tout le pays. La défense nationale, la sécurité et la diplomatie ont été renforcées, garantissant la stabilité politique et l'ordre public.

Le président Luong Cuong a salué la contribution significative des autorités de Hô Chi Minh-Ville, en tant que premier pôle économique, culturel, éducatif, scientifique et technologique du pays, dans la rationalisation de l'appareil politique, la réorganisation des unités administratives à tous les niveaux et la construction d'un modèle d'organisation du gouvernement local à deux niveaux. Il a également noté l'engagement actif de la ville dans la préparation des nombreuses activités commémorant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Le dirigeant a ordonné aux autorités municipales de mettre en œuvre de manière synchronisée, rigoureuse et rapide les directives du Comité central, du Bureau politique, du Secrétariat et du gouvernement, ainsi que les instructions du secrétaire général concernant la rationalisation de l'appareil politique et la construction d'un modèle d'organisation du gouvernement local à deux niveaux. Il les a également exhortées à organiser avec succès les congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti.

Photo : VNA/CVN

Il a insisté sur la nécessité de mener à bien les procédures de collecte d'avis des électeurs relatives à la modification et au complément de la Constitution, ainsi qu'à la fusion des unités administratives aux niveaux provincial et local. Une attention particulière doit également être accordée à la mise en œuvre des politiques destinées aux cadres affectés par la rationalisation de l'appareil politique.

Le président a souligné l'importance de garantir la stabilité opérationnelle de l'administration de Hô Chi Minh-Ville après la rationalisation, de promouvoir activement la transformation numérique, la construction du gouvernement et de la société numériques. L'objectif est d'atteindre un taux de croissance de 10% en 2025 et de maintenir une croissance à deux chiffres par la suite.

Enfin, le dirigeant a insisté sur la nécessité pour la ville de préparer minutieusement la série d'événements célébrant le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, en accordant une importance particulière à la grande célébration et au défilé du 30 avril.

Dans la même matinée, le président Luong Cuong s'est rendu au site historique national de Nga Ba Giông, dans la commune de Xuân Thoi Thuong, district de Hoc Môn, en mémoire du Président Hô Chi Minh, des hauts dirigeants du Parti, des ancêtres révolutionnaires, des héros tombés au combat et de tous ceux qui se sont sacrifiés pour l'indépendance nationale.

VNA/CVN