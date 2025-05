Victoire de Diên Biên Phu : aspiration au développement sur une terre historique

La victoire de Diên Biên Phu demeure l'une des pages les plus héroïques des millénaires d'édification et de défense de la nation vietnamienne. Soixante et onze ans après cette bataille décisive, la terre de Diên Biên, autrefois marquée par la dévastation de la guerre, connaît un développement remarquable. Aujourd'hui, des villages prospères et des zones résidentielles dynamiques éclosent, témoignant d'une amélioration constante de la qualité de vie de ses habitants.