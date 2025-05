Soutien de l’ONU au Vietnam dans l’usage pacifique de l’espace

>> Le Premier ministre participe à un sommet virtuel sur l'action climatique

>> L’envoyé spécial de l’ONU pour la sécurité routière propose des solutions au Vietnam

>> Trois policiers déployés pour une mission de maintien de la paix de l’ONU

Photo : baoquocte.vn/CVN

En tant que membre actif et responsable de l’ONU et du CUPEEA, le Vietnam continue de s’engager à respecter ses obligations internationales dans le cadre des traités spatiaux des Nations unies, a-t-il déclaré.

La stratégie nationale du Vietnam pour le développement des technologies spatiales à l’horizon 2030 met l’accent sur l’utilisation pacifique de l’espace à des fins de développement socio-économique, d’innovation technologique et de surveillance environnementale. Le Vietnam est en train d’élaborer une loi nationale sur l’espace extra-atmosphérique qui reflètera pleinement ses engagements internationaux ainsi que les meilleures pratiques nationales, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le Vietnam collabore activement avec le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies (en anglais United Nations Office for Outer Space Affairs, UNOOSA) et ses partenaires régionaux pour préparer plusieurs initiatives de coopération visant à partager des expériences en matière d’élaboration de textes juridiques et de politiques, de renforcement des capacités et de coopération régionale dans l’utilisation pacifique de l’espace, a-t-il affirmé.

En marge de la session, l’ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng a eu une séance de travail avec la directrice de l’UNOOSA, Aarti Holla-Maini. Cette dernière a réaffirmé l’engagement de son agence et de ses partenaires à continuer de soutenir le Vietnam dans l’utilisation pacifique de l’espace et des applications satellitaires, au service du développement durable, notamment à travers des projets de formation, de renforcement des capacités, d’adaptation au changement climatique, de gestion des catastrophes, de protection de l’environnement, de développement des villes intelligentes et d’élaboration de textes juridiques.

VNA/CVN