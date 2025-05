Le chef du PCV rencontre le président de la Chambre basse du Kazakhstan

>> Cinq axes de connectivité pour dynamiser la coopération Vietnam - Kazakhstan

>> Le Vietnam apprécie toujours l'amitié traditionnelle avec le Kazakhstan

>> Le chef du Parti assiste à un concert d'amitié Vietnam - Kazakhstan

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, qui s’inscrivait dans le cadre de la visite d’État du chef du PCV au Kazakhstan, Yerlan Koshanov a exprimé sa profonde affection pour le Vietnam et son peuple, ainsi que son admiration pour les remarquables réalisations socio-économiques du Vietnam en près de 40 ans de Renouveau sous la direction avisée du PCV.

Yerlan Koshanov a affirmé que le Vietnam était un partenaire important du Kazakhstan en Asie du Sud-Est, soulignant que les six partis politiques de la Chambre basse du Parlement du Kazakhstan soutenaient unanimement les relations avec le Vietnam.

Il a affirmé que la visite d’État du secrétaire général du PCV, qui a élevé les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique, marquait un tournant historique pour les relations entre le Vietnam et le Kazakhstan. Il a également félicité le dirigeant vietnamien pour avoir reçu l’Ordre de Dostyk (Amitié) de première classe.

Le président du Mazhilis a saisi cette occasion pour féliciter le Vietnam pour l’organisation réussie des célébrations du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, soulignant que les deux pays et leurs partis partageaient des objectifs et des aspirations communs, visant à assurer la prospérité et le bonheur de leurs peuples. Il a souligné que ces valeurs partagées avaient renforcé les relations bilatérales.

Coopération bilatérale approfondie

Pour sa part, le secrétaire général Tô Lâm a félicité le Kazakhstan pour les importantes réalisations accomplies sous la direction du président Kassym-Jomart Tokaïev et du parti Amanat. Il a remercié le peuple kazakh pour son précieux soutien durant la lutte passée du Vietnam pour la libération et la réunification nationales, ainsi que dans son processus de développement actuel, exprimant son espoir d’une coopération bilatérale approfondie dans tous les secteurs.

Les deux dirigeants ont convenu que la coopération parlementaire s’était développée positivement, contribuant significativement aux relations bilatérales globales. Les deux parties ont maintenu des visites et des contacts de haut niveau lors de forums parlementaires multilatéraux, tandis que les groupes parlementaires d’amitié des deux pays ont organisé diverses activités mettant en relation des parlementaires.

Saluant le rôle et la réputation du parti Amanat dans la vie politique et sociale du Kazakhstan, le chef du PCV a souligné la politique étrangère du Vietnam axée sur l’indépendance, l’autonomie et la diversification des relations internationales, en tant qu’ami et partenaire de confiance des autres pays.

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé que le PCV souhaitait entretenir et promouvoir de bonnes relations avec les partis politiques kazakhs, y compris le parti Amanat, afin de consolider les fondements politiques de l’amitié traditionnelle et de la coopération multiforme bilatérale.

Le dirigeant vietnamien a souligné que le Kazakhstan est le premier pays de la Communauté des États indépendants (CEI) à établir un partenariat stratégique avec le Vietnam.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération entre le PCV et le parti Amanat, ainsi qu’entre l’Assemblée nationale du Vietnam et le Mazhilis (chambre basse) du Parlement du Kazakhstan en particulier, et entre les deux pays en général. Cela se fera par un dialogue politique renforcé et des échanges de délégations accrus à tous les niveaux, notamment à haut niveau, conformément au nouveau niveau des relations. Il est également nécessaire de promouvoir la coopération entre les instances du Parti des deux parties et de renforcer les liens entre les localités.

En ce qui concerne la coopération parlementaire, les deux dirigeants ont convenu d’organiser des échanges entre les commissions spécialisées et les groupes parlementaires d’amitié, et de partager leurs expériences en matière de contrôle juridique. Leurs organes législatifs soutiendront et suivront la mise en œuvre des accords gouvernementaux bilatéraux et poursuivront une étroite coordination lors des forums parlementaires multilatéraux.

Questions maritimes au menu

Le président du Mazhilis a partagé l’avis du chef du PCV selon lequel le potentiel de coopération entre les deux pays est considérable et la nécessité de développer activement les relations bilatérales dans tous les domaines, notamment l’économie, le commerce, l’investissement, les transports, la logistique, la transformation numérique, la finance, les sciences et les technologies, ainsi que l’éducation et la formation, au bénéfice de leurs peuples.

Le secrétaire général Tô Lâm a également suggéré au Mazhilis de continuer à affirmer l’importance du maintien de la paix, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, dans le respect du droit international et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), ainsi que du règlement pacifique des différends.

À cette occasion, le chef du PCV a invité le président du Mazhilis à conduire prochainement une délégation de haut niveau du parti Amanat au Vietnam. Il a également transmis les salutations et l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, pour effectuer une visite au Vietnam, invitation que Yerlan Koshanov a acceptée avec plaisir.

VNA/CVN