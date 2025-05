Cinq axes de connectivité pour dynamiser la coopération Vietnam - Kazakhstan

Le chef du PCV a affirmé que l’établissement du partenariat stratégique entre les deux pays marque une nouvelle étape dans leurs relations bilatérales. Ce partenariat devra se concrétiser par une coopération substantielle et efficace, devenant un modèle de coopération Sud-Sud entre l’Asie du Sud-Est et l’Asie centrale.

Dans cet esprit, il a proposé de promouvoir cinq axes de connectivité dans la coopération entre les deux pays.

Le premier réside dans les liens entre les peuples, englobant les liens entre dirigeants, institutions et citoyens. Il est nécessaire de renforcer le dialogue politique de haut niveau, d’optimiser les mécanismes existants, d’envisager de nouveaux dialogues dans des domaines tels que la défense, la sécurité, l’économie, les sciences et technologies et la coopération décentralisée. La coopération dans l’éducation, la culture et le tourisme doit également être renforcée pour favoriser les échanges entre les deux peuples, notamment entre les jeunes générations.

Le deuxième est la connectivité économique, afin de valoriser pleinement le potentiel de chaque partie. Le Vietnam souhaite faire du commerce, de l’investissement et de l’économie un pilier important des relations bilatérales. Les deux pays devraient explorer les possibilités d’échanges accrus en produits agricoles et aquatiques, coopérer dans les secteurs minier et financier, et partager des expériences en matière de développement de centres financiers internationaux.

Le troisième est la connectivité en matière d’infrastructures et de transports, ainsi que coopération dans des domaines potentiels comme l’énergie. La coopération dans l’exploration, l’exploitation et le transfert de technologies énergétiques pourrait devenir un pilier de la coopération bilatérale.

Le quatrième est la connectivité en matière de politiques, à travers la coopération dans l’éducation, les sciences et technologies et l’innovation. Il convient de privilégier la formation de ressources humaines de haute qualité. Le secrétaire général a exprimé l’espoir que les instituts de recherche, les universités et les entreprises des deux pays renforceront leur coopération dans des programmes de recherche conjoints, notamment dans les domaines des technologies vertes, de l’énergie propre et des technologies émergentes...

Le cinquième est la connectivité interrégionale, visant à renforcer la coopération entre l’Asie du Sud-Est et l’Asie centrale et à accroître la voix des pays du Sud. Les deux pays devraient continuer à promouvoir le multilatéralisme et à collaborer activement face aux défis mondiaux tels que changement climatique, sécurité énergétique, sécurité des ressources en eau, sécurité alimentaire, lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale.

Le Vietnam et le Kazakhstan continueront à se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales et forums multilatéraux. En tant que membre actif de l’ASEAN, le Vietnam accueille favorablement tout effort visant à renforcer la coopération entre l’ASEAN et le Kazakhstan, et se tient prêt à jouer le rôle de passerelle entre l’Asie du Sud-Est et l’Asie centrale.

Le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a conclu en soulignant que l’esprit d’amitié, de solidarité et de coopération sincère est le lien fort qui unit le Vietnam et le Kazakhstan dans cette nouvelle ère.

