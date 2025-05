Vietnam - Nasdaq : une collaboration pour relever les défis bilatéraux

Les États-Unis continuent de considérer le Vietnam comme un marché clé et potentiel. C'est ce qu'a affirmé Bob McCooey, vice-président du Nasdaq, lors d'une rencontre avec l'ambassadeur Dang Hoang Giang, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations unies, au siège de la bourse à New York lundi 5 mai (heure locale).

Bob McCooey a salué les efforts constants du gouvernement vietnamien dans la création des conditions optimales aux investisseurs étrangers, y compris de grandes entreprises américaines qui prospèrent au Vietnam. Il a exprimé sa confiance dans la capacité du Vietnam à surmonter les défis actuels et à maintenir sa position de partenaire économique et commercial majeur des États-Unis en Asie du Sud-Est.

Le vice-président du Nasdaq a également manifesté le souhait de renforcer la collaboration avec la Commission nationale des valeurs mobilières du Vietnam pour une mise en œuvre efficace de l'accord de coopération signé en 2023, espérant voir davantage d'entreprises vietnamiennes de premier plan cotées au Nasdaq prochainement.

De son côté, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang a salué la coopération étroite entre le Nasdaq et la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, ainsi que d'autres représentations vietnamiennes à New York, notamment dans l'organisation conjointe d'événements, de forums et de séminaires réunissant des dirigeants et des entreprises vietnamiens de haut niveau.

Face aux défis actuels rencontrés par les entreprises des deux nations, résultant de récents changements de politique américaine défavorables à la coopération bilatérale, le diplomate a appelé le Nasdaq à continuer de faciliter les liens entre les entreprises américaines et internationales cotées en bourse et leurs partenaires au Vietnam.

