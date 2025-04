Hậu Giang

Le président de l'Assemblée nationale souligne la rationalisation administrative

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Le plus haut législateur du pays a déclaré que, conformément à une résolution du Comité central du Parti, la ville de Cân Tho, la province de Soc Trang et la province de Hâu Giang fusionneront pour former la ville de Cân Tho, avec le centre politico-administratif situé dans l’actuelle ville de Cân Tho.

Si l’Assemblée nationale adopte cette résolution, la ville de Cân Tho, après la fusion, sera placée sous l’autorité centrale, garantissant ainsi ses conditions d’expansion de son espace de développement, a-t-il indiqué.

Il s’agit d’une révolution sans précédent visant à rationaliser l’appareil de l’État et à garantir un fonctionnement efficace et efficient, à disposer de ressources pour investir dans le développement socio-économique, la défense et la sécurité nationales, et pour bâtir un système politique intègre et fort.

Le législateur suprême a souligné la nécessité de rationaliser la structure organisationnelle pour générer des ressources pour le développement économique et social, ainsi que pour créer un environnement favorable à la croissance et faciliter les procédures administratives des citoyens.

L’objectif du Parti et de l’État est d’assurer le bien-être matériel et spirituel du peuple, a souligné le président de l’Assemblée nationale.

Il a souligné que la révision de la Constitution et des lois et résolutions connexes devra être achevée avant le 30 juin 2025 et prendre effet à compter du 1er juillet 2025, et les unités administratives au niveau municipal devront officiellement commencer à fonctionner au plus tard le 15 août 2025, tandis que les unités administratives au niveau provincial doivent être opérationnelles d’ici le 15 septembre 2025.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Le législateur suprême a demandé d’assurer le bon fonctionnement des agences, unités et organisations pendant et après la rationalisation, ajoutant que Hâu Giang doit s’efforcer d’atteindre un objectif de croissance d’au moins 8% cette année et à deux chiffres sur la période 2026-2030.

Il a également demandé à la province d’accélérer le décaissement des capitaux d’investissement publics ; de promouvoir la transformation numérique ; d’appliquer les technologies à la production agricole, en particulier à la riziculture, à l’arboriculture fruitière et à l’aquaculture ; d’améliorer la qualité de l’éducation et la formation des ressources humaines de qualité au service du développement socio-économique local.

Le même jour, à l’occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975 - 2025), il a offert 50 cadeaux aux familles locales ayant rendu des services méritoires à la révolution. Il a également rendu visite et offer des cadeaux à la mère héroïne Nguyên Thi Kim Hoa dans la ville de Vi Thanh.

