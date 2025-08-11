Tô Lâm prononce un discours de politique à l’Université Yonsei

Dans le cadre de sa visite d’État en République de Corée, dans l’après-midi du 11 août (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, s’est rendu à l’Université Yonsei et y a prononcé un discours de politique intitulé : “Renforcer la connectivité et la confiance, promouvoir le partenariat stratégique intégral Vietnam -République de Corée pour la paix, la prospérité, la coopération et le développement”.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti exprimé sa joie de visiter cet établissement prestigieux de 140 ans de tradition, l’une des principales universités de la République de Corée. Il a fait part de sa confiance que les générations d’étudiants de Yonsei suivront les pas de leurs prédécesseurs, transmettant les messages d’un pays riche en traditions, d’une jeunesse enthousiaste, courageuse, créative et dévouée.

Le secrétaire général a partagé la vision du Vietnam sur la situation mondiale et régionale, dans laquelle l’économie mondiale recèle de nombreux risques, de menaces de fragmentation, avec des chaînes de production et d’approvisionnement rompues, un modèle de croissance reposant sur des facteurs d’entrée limités, rendant l’adaptation difficile pour de nombreux pays.

Il a souligné que, face aux opportunités et défis de l’époque, le Vietnam s’efforce de conduire le pays vers une nouvelle ère, celle de prospérité et de développement, avec une forte détermination et en s’inspirant du développement de plusieurs pays amis comme la République de Corée.

Concernant les orientations de développement jusqu’en 2030 et la vision à l’horizon 2045, il a rappelé que le Vietnam avait obtenu d’importants acquis au cours des 80 années depuis l’indépendance en 1945, notamment depuis le lancement du processus de Renouveau il y a près de quatre décennies, passant d’un pays pauvre à une économie émergente, en tête de l’ASEAN en matière d’attraction d’investissements étrangers et de commerce. Le Vietnam maintient la politique de défense “des quatre non”, soutient le règlement pacifique des différends sur la base de la Charte des Nations unies et du droit international, se tient prêt à servir de passerelle pour la coopération et le dialogue, et reste un ami sincère et fidèle, un partenaire fiable, un membre actif et responsable de la communauté internationale.

Il a indiqué que d’ici 2030, le Vietnam vise à devenir un pays en développement à industrie moderne et revenu intermédiaire de la tranche supérieure, et d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé. Le Vietnam souhaite que le gouvernement et le peuple de la République de Corée continuent de l’accompagner, de le soutenir et de l’aider.

Photo : VNA/CVN

Depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1992, la coopération Vietnam - République de Corée s’est développée rapidement, les deux pays devenant des partenaires fiables, coopérant étroitement au niveau stratégique. À l’avenir, il convient de renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelles, de maintenir les rencontres et contacts réguliers à tous les niveaux, d’intensifier les échanges et la coopération dans divers domaines ; de promouvoir le rôle central de la coopération économique et commerciale. Le Vietnam estime que l’augmentation et l’élargissement des investissement des entreprises sud-coréennes dans des secteurs clés et la construction de complexes de production industrielle spécialisés le long de la chaîne de valeur au Vietnam apporteront des avantages stratégiques communs aux deux pays. Les projets de coopération avec la République de Corée dans les domaines du développement des infrastructures de transport stratégiques, des infrastructures énergétiques, des infrastructures numériques et des infrastructures d’adaptation au changement climatique renforceront la résilience des infrastructures au Vietnam.

Les deux pays feront de la coopération en science et technologie, innovation, transition numérique et développement des ressources humaines un nouveau pilier des relations bilatérales ; créeront de nouvelles percées en matière de culture, de tourisme, d’éducation, de travail et d’échanges entre les peuples ; et coopéreront étroitement dans les mécanismes et forums multilatéraux afin d’édifier et de consolider un ordre international fondé sur les règles, avec les Nations unies en son centre.

Le secrétaire général du PCV a souligné le rôle de la jeunesse comme force pionnière et pilier dans le développement national et les relations bilatérales. Il a déclaré souhaiter que les étudiants vietnamiens en République de Corée soient des “ambassadeurs de bonne volonté”, contribuant à promouvoir les relations entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Fort de l’histoire des relations bilatérales et des liens étroits entre les communautés d’affaires et les peuples, notamment la jeune génération, il a affirmé sa conviction que le Vietnam et la République de Corée seront de plus en plus liés et avanceront ensemble vers le succès, pour la paix, la prospérité, la coopération et le développement de chaque pays, dans la région et dans le monde.

À cette occasion, le recteur de l’Université Yonsei, Yoon Dong Sup, a remis au secrétaire général Tô Lâm un diplôme de docteur honoris causa.

VNA/CVN