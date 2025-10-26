Les résultats du 13e plénum du Parti doivent être vulgarisés auprès des citoyens

La Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti a publié des directives sur la diffusion des résultats du 14 e Plénum du Comité central du Parti.

En conséquence, le XIVe Congrès national du Parti, prévu pour sept jours, du 19 au 25 janvier 2026, examinera et approuvera un rapport politique, un bilan de certaines questions théoriques et pratiques de l’œuvre de rénovation à orientation socialiste au cours de 40 dernières années au Vietnam, une évaluation de 15 ans de mise en œuvre des statuts du Parti (2011-2025), et une évaluation de la direction et l’orientation du Comité central du Parti du 13e mandat.

Le XIVe Congrès national du Parti débattra et adoptera également un rapport sur les affaires du personnel du Comité central du Parti du 14e mandat, et élira le Comité central du Parti du 14e mandat conformément au règlement électoral du XIVe Congrès national du Parti.

Concernant le règlement de travail et d’élection du XIVe Congrès national du Parti, le Comité central du Parti a souligné que la publication et la mise en œuvre effective de ce règlement étaient essentielles à la réussite du congrès.

Lors de son 13e Plénum, le Comité central du Parti a examiné, discuté et s’est prononcé sur le projet de règlement de travail et d’élection de ce congrès, en veillant à sa conformité avec les Statuts du Parti, ainsi qu’avec les principes, règlements et règles du Comité central du Parti ; en équilibrant continuité et innovation pour s’adapter à la nouvelle approche de direction du Parti et aux réalités; et en prévenant proactivement, en combattant résolument et en réprimant strictement tout acte négatif ou illicite, conformément aux directives.

Le règlement de travail du XIVe Congrès national du Parti se compose de six chapitres et de 16 articles, reprenant les dispositions du règlement de travail du 13e Congrès, tout en complétant et en révisant certains éléments pour mieux refléter la réalité.

Parallèlement, le règlement électoral du 14e Congrès national du Parti comprend cinq chapitres et 24 articles, reprenant les 18 articles du règlement électoral du congrès précédent et révisant le contenu de six articles.

Le Comité central du Parti a chargé le Politburo de réviser, d’intégrer les commentaires et de peaufiner les projets de documents avant de les soumettre au 14e Congrès pour approbation.

Le Comité central du Parti a estimé que les projets avaient été soigneusement préparés, révisés, mis à jour et complétés à plusieurs reprises, intégrant notamment le contenu approuvé lors des 11e et 12e Plénums du Comité central du Parti. Ces projets comportent de nombreux points nouveaux, reflétant une évaluation objective de la situation actuelle.

Sur cette base, les projets de documents définissent les principes directeurs, les objectifs de développement national, les orientations et tâches clés, ainsi que les solutions innovantes pour un développement national rapide et durable, témoignant ainsi des aspirations fortes de la nation dans la nouvelle ère.

Concernant les questions du personnel pour le prochain congrès, le Politburo a procédé à une évaluation complète, arrêté la liste des candidats et procédé au vote des nominations conformément à la réglementation, sur la base des nominations des comités et organisations du Parti, ainsi que des vérifications, examens et conclusions complémentaires des organismes compétents.

Le Politburo a également procédé au vote des nominations pour la Commission de contrôle du XIVe Comité central du Parti. Il a présenté au Comité central du Parti un rapport sur les résultats et le plan de nomination du personnel pour le 14e Comité central du Parti et sa Commission de contrôle.

Le vote des nominations pour le 14e Comité central du Parti et sa Commission de contrôle s’est déroulé conformément à la réglementation. Il s’agit d’une tâche cruciale et essentielle, déterminante pour le succès du XIVe Congrès national du Parti.

Les directives exigeaient également une diffusion exhaustive des résultats du 13e Plénum du Comité central du Parti à tous les comités, organisations, agences, unités et membres du Parti dans l’ensemble du système politique, en mettant l’accent sur les quatre domaines convenus par le Comité central du Parti, notamment les préparatifs du XIVe Congrès national du Parti.

La communication doit se faire par le biais de la presse, des sites Web officiels des ministères, des agences et des localités, des plateformes numériques et des réseaux sociaux (Facebook, Zalo, YouTube, etc.), ainsi que par des bulletins internes, des publications et d’autres supports accessibles, afin de garantir un contenu clair et diversifié destiné à de multiples groupes de citoyens.

