Convention de Hanoï

Le ministère de la Police intensifie sa coopération internationale

Le 26 octobre au matin, dans le cadre des activités entourant la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), le général Luong Tam Quang, membre du Politburo du Parti communiste du Vietnam, ministre de la Police, a reçu successivement plusieurs dirigeants et partenaires internationaux.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le ministre de l’Intérieur du Mozambique, Paulo Chachine, Luong Tam Quang a salué la participation active du Mozambique à la lutte mondiale contre la cybercriminalité, symbole de son engagement en faveur de la coopération internationale.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre efficace des accords déjà signés, de renforcer l’échange d’informations et la coordination dans la lutte contre la criminalité transnationale, notamment le trafic de drogue, le terrorisme, la traite des êtres humains et les infractions liées aux technologies de l’information. Elles ont également décidé d’élargir leur coopération en matière de cybersécurité et d’exploitation du cadre offert par la Convention de Hanoï pour l’échange de preuves électroniques et la coopération technique et convenu d’une coopération étroite au sein de l’ONU et de l’INTERPOL.

Photo : VNA/CVN

En recevant le directeur de l’Agence nationale de sécurité de l’Azerbaïdjan, Ali Naghiyev, le ministre vietnamien a réaffirmé l’importance que le Vietnam accordait à la coopération sécuritaire avec Bakou, particulièrement depuis l’établissement du partenariat stratégique entre les deux pays.

Les deux responsables ont convenu de renforcer la mise en œuvre des accords existants, d’intensifier les échanges de délégations et d’informations dans la prévention et la lutte contre les crimes transnationaux, le terrorisme international, les crimes liés à la drogue, les crimes liés aux hautes technologies, les crimes liés à la traite des êtres humains, l’immigration illégale et d’autres. Ils se sont accordés pour élargir la coopération dans la formation des forces de l’ordre. À l’issue de la rencontre, ils ont signé un Accord de coopération dans le domaine de la sécurité entre les deux institutions.

S’adressant au vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires consulaires et parlementaires, Vahid Jalal Zadeh, Lương Tam Quang a rappelé les liens d’amitié et de coopération qui unissaient le Vietnam et l’Iran depuis plus d’un demi-siècle. Il a souhaité renforcer la coopération bilatérale dans la lutte contre la criminalité transnationale et le développement d’une industrie de sécurité nationale, notamment dans les technologies et la cybersécurité.

Lương Tam Quang a invité le vice-ministre iranien à encourager son gouvernement à renforcer la coopération avec le Vietnam dans la lutte contre la criminalité transnationale, notamment la cybercriminalité, ainsi qu’à promouvoir le développement de l’industrie de la sécurité et le transfert de technologies au service de la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public.

Le représentant iranien a, pour sa part, salué la Convention de Hanoï comme un nouveau cadre de coopération basé sur le respect du droit international et le dialogue égalitaire, soulignant la volonté de l’Iran d’accompagner le Vietnam et la communauté internationale dans la prévention de la cybercriminalité.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec la ministre sud-africaine de la Justice et du Développement constitutionnel, Mmamiloko T. Kubayi, Luong Tam Quang a noté les résultats positifs de la coopération entre les deux pays dans le cadre d’INTERPOL et d’autres forums internationaux, notamment dans la lutte contre le trafic d’espèces sauvages protégées.

Les deux parties se sont engagées à accélérer la conclusion d’accords de coopération judiciaire, à renforcer l’échange d’informations et à développer des programmes conjoints de formation destinés aux forces de l’ordre dans la lutte contre la criminalité transnationale, le terrorisme et la cybercriminalité.

Mme Kubayi a salué la Convention de Hanoï comme une étape majeure ouvrant un nouveau chapitre de coopération entre le Vietnam et l’Afrique du Sud.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec Mme Rita Mikbel, Pdg régionale d’Ericsson chargée du Vietnam, du Laos, du Cambodge et du Myanmar, Luong Tam Quang a exprimé son appréciation pour les contributions du groupe suédois au domaine des technologies de l’information, de la 5G, de la 6G et de l’intelligence artificielle (IA) au Vietnam.

Les deux parties ont convenu de collaborer sur la sécurité du réseau et la protection des infrastructures numériques grâce à des solutions basées sur l’IA ainsi que sur la création d’un écosystème de données sécurisé et d’un centre de données souverain au Vietnam.

Le ministre vietnamien a également invité Ericsson à partager son savoir-faire dans la construction et la gestion des réseaux mobiles de nouvelle génération, contribuant ainsi à l’objectif de souveraineté technologique du Vietnam.

VNA/CVN