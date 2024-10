Le ministre de l’Information et de la Communication rencontre des étudiants vietnamiens en Russie

Dans l'après-midi du 29 septembre, à l'ambassade du Vietnam en Russie, le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyên Manh Hùng, a eu une rencontre avec des étudiants vietnamiens qui suivent en Russie des cursus sur les technologies de l'information.

Le ministre Nguyên Manh Hùng a répondu à de nombreuses questions des étudiants, portant principalement sur le développement actuel de l'industrie des technologies de l'information.

Photo : VNA.CVN

Il a émis le souhait qu'ils étudieraient activement pour absorber autant de connaissances que possible, contribuant ainsi au développement du secteur des technologies de l'information du Vietnam.

Durant sa visite en Russie, le ministre Nguyên Manh Hùng a visité plusieurs universités et instituts de technologie de l'information, des installations de sécurité de l’information et de suivi des satellites. Il a en outre rencontré le ministre russe du Développement numérique, des Communications et des Médias.

VNA/CVN