Renforcer la résilience de l'industrie du textile et de l’habillement du Vietnam

Pour le seul mois de juillet, ce chiffre s’est élevé à 4,67 milliards de dollars, en progression de 8,2% par rapport à juin et de 4,3% sur un an. Ces résultats témoignent des efforts déployés par les entreprises pour maintenir leur production malgré la hausse des coûts de transport et du prix des matières premières importées.

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Photo: VNA/CVN

Au cours des sept premiers mois de l’année, les exportations du secteur du textile et de l’habillement ont atteint 27 milliards de dollars, en hausse de 2,7% sur un an.

Pour le seul mois de juillet, ce chiffre s’est élevé à 4,67 milliards de dollars, en progression de 8,2% par rapport à juin et de 4,3% sur un an. Ces résultats témoignent des efforts déployés par les entreprises pour maintenir leur production malgré la hausse des coûts de transport et du prix des matières premières importées.

Selon le vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne du textile et de l’habillement (VITAS), Truong Van Cam, le secteur fait face à de nombreuses difficultés liées aux évolutions de la situation politique internationale, aux modifications des politiques tarifaires américaines et à la hausse des coûts du transport international.

Chez May 10, le chiffre d’affaires réalisé au cours des sept premiers mois de l’année a atteint 2.990 milliards de dongs (plus d’un milliard de dollars), soit 109% de l’objectif fixé. Pour maintenir cette dynamique, l’entreprise recherche de nouvelles sources d’approvisionnement et de nouveaux débouchés, tout en accélérant la recherche et le développement de nouveaux produits.

Au sein du Groupe du textile et de l’habillement du Vietnam (Vinatex), la direction indique que les revenus et les bénéfices ont dépassé les objectifs fixés. Toutefois, des difficultés apparaissent dans le secteur de l’habillement, où plusieurs clients reportent la réception des marchandises ou la mise en production.

Dans le secteur du fil, si les commandes pour août sont assurées, la conclusion de contrats à partir de septembre connaît un net ralentissement. Bien que les entreprises du secteur de l’habillement disposent de commandes jusqu’en décembre, les clients privilégient des engagements à court terme, avec des délais de validation plus longs, dans un contexte de reprise modérée de la consommation et de forte concurrence de pays tels que le Bangladesh et la Chine.

Le marché américain connaît également des ajustements réglementaires. Depuis le 24 juillet, les États-Unis ont mis fin à l’application du taux de 10% au titre de la Section 122 pour appliquer les dispositions de la Section 301 relatives au contrôle du travail forcé. Les produits vietnamiens se voient ainsi appliquer un droit additionnel de 12,5%, en plus du tarif de la nation la plus favorisée (NPF), soit un niveau supérieur de 2,5 points de pourcentage à celui appliqué à plusieurs pays concurrents, tels que le Bangladesh, le Cambodge, l’Indonésie et l’Inde.

Concernant cet ajustement tarifaire, le chef du bureau du Conseil d’administration de Vinatex, Hoang Manh Cam, a indiqué que cette taxe créait un désavantage tarifaire, sans toutefois modifier fondamentalement la position du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement du marché américain. Le Vietnam demeure un fournisseur majeur grâce à la flexibilité de sa production et à l’intégration de sa chaîne de valeur.

Le responsable a rappelé que les États-Unis représentent environ 40,13% des exportations vietnamiennes de textile et d’habillement.

Face à la hausse des coûts de production et de la logistique, les entreprises doivent préserver leurs commandes, diversifier leurs marchés d’exportation et renforcer leur résilience. Elles doivent également investir dans la qualité, la productivité, la transformation numérique et la transition verte afin d’accroître leur valeur ajoutée et leur position dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

VNA/CVN