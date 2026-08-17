Le Vietnam mise sur les investissements verts pour attirer des IDE de nouvelle génération

Alors que les flux d’investissements directs étrangers (IDE) continuent de progresser, le Vietnam entend tirer parti de la transition mondiale vers une économie verte, numérique et durable afin d’attirer des projets à forte valeur ajoutée, favorisant le transfert de technologies, l’innovation et l’émergence de nouveaux moteurs de croissance.

>> Les investissements sud-coréens devraient augmenter au Vietnam

>> Le Vietnam confirme son attractivité auprès des investisseurs étrangers

>> Huê attire plus de 150.000 milliards de dôngs d’investissements industriels

Photo: VNA/CVN

Les investissements directs étrangers (IDE) maintiennent une dynamique positive au Vietnam, tandis que les exigences liées à la production verte, aux hautes technologies et au développement durable s’imposent de plus en plus comme des standards de l’investissement mondial. Cette évolution ouvre au pays l’opportunité non seulement d’attirer davantage de capitaux étrangers, mais aussi de sélectionner des projets de qualité, capables de générer une valeur ajoutée plus élevée, de favoriser le transfert de technologies et de contribuer à la création de nouveaux moteurs de croissance.

Après près de quarante années d’ouverture et d’intégration internationale, le secteur à capitaux étrangers est devenu une composante essentielle de l’économie vietnamienne. Sur la période 2021-2025, le montant total des IDE enregistrés a atteint 184,2 milliards de dollars, en hausse de 8,4% par rapport à la période 2016-2020.

Au cours des sept premiers mois de 2026, les IDE enregistrés ont atteint 38,06 milliards de dollars, soit une progression de 58% sur un an. Les décaissements d’IDE ont, quant à eux, atteint 15 milliards de dollars, en hausse de 11,8%, leur niveau le plus élevé pour une période comparable au cours des cinq dernières années.

Ces résultats confirment l’attrait du Vietnam auprès des investisseurs internationaux. Selon Nguyên Hoa Cuong, chef adjoint de l’Institut de recherche sur les politiques et les stratégies relevant de la Commission centrale des politiques et des stratégies, les objectifs de croissance pour la période 2026-2030 doivent reposer sur l’innovation, la transformation numérique, la transition verte et l’amélioration de la qualité des ressources humaines.

Dans cette perspective, les entreprises vietnamiennes sont appelées à moderniser leurs modèles de production, à renforcer leur compétitivité et à adopter des pratiques durables. Une montée en gamme des capacités technologiques, de gestion et des normes de production des entreprises nationales favoriserait également une coopération plus étroite avec le secteur des IDE, renforçant ainsi les effets d’entraînement des investissements étrangers sur l’économie.

Parallèlement, les parcs industriels (PI) évoluent progressivement vers des modèles écologiques et intelligents, considérés comme un facteur clé pour répondre aux attentes d’une nouvelle génération d’investisseurs.

Cette orientation est clairement reflétée dans la Résolution N°10-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 8 juin 2026 sur le développement de l’économie à capitaux étrangers. Le texte met l’accent sur l’attraction des IDE dans les secteurs de l’économie verte et numérique, tout en encourageant le transfert de technologies et le renforcement des liens entre les entreprises étrangères et le tissu économique national.

L’une des principales nouveautés consiste à conditionner les incitations à l’investissement aux résultats obtenus par les entreprises étrangères dans plusieurs domaines, notamment la recherche-développement, le transfert de technologies, la formation des travailleurs vietnamiens, la création de valeur ajoutée locale, le développement de fournisseurs nationaux ainsi que les transitions verte et numérique.

La Résolution 10 encourage par ailleurs les établissements de crédit à accorder des prêts préférentiels et des soutiens financiers aux projets d’IDE verts, circulaires, économes en énergie, utilisant durablement les ressources naturelles et appliquant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette mesure vise à élargir l’accès au financement vert, considéré comme une condition essentielle de la transition des entreprises.

Malgré ces perspectives favorables, le Vietnam doit encore renforcer l’écosystème nécessaire au développement des investissements verts. Selon les informations présentées lors du Forum sur les zones industrielles écologiques et intelligentes, le pays compte actuellement 425 zones industrielles, dont 299 sont en activité sur une superficie de plus de 92.000 hectares. Toutefois, seulement 1 à 2% d’entre elles sont engagées dans une transition vers le modèle de zone industrielle écologique.

Les principaux obstacles identifiés concernent le coût élevé des investissements initiaux, les difficultés d’accès aux financements verts, le manque de coopération et de partage des ressources entre entreprises, la lenteur de la modernisation technologique ainsi que l’insuffisance de personnel qualifié dans le domaine du développement durable.

Afin de transformer ce potentiel en flux d’investissements concrets, les autorités sont appelées à poursuivre l’amélioration du cadre institutionnel et des procédures d’investissement, tout en accélérant le développement des infrastructures des PI verts, des réseaux énergétiques, des systèmes logistiques et des infrastructures numériques. La formation de ressources humaines adaptées aux nouvelles industries technologiques constitue également une priorité.

En parallèle, le développement d’un réseau d’entreprises vietnamiennes capables d’intégrer les chaînes d’approvisionnement des groupes étrangers est considéré comme un enjeu stratégique. Fort de la dynamique d’attraction des capitaux observée entre 2021 et 2025 ainsi qu’au cours des sept premiers mois de 2026, et soutenu par les nouvelles orientations de la Résolution 10, le Vietnam dispose désormais de bases solides pour attirer davantage de projets verts, technologiques et à fort effet d’entraînement sur l’économie nationale.

AFP/VNA/CVN