Festival du durian 2026 : Dak Lak veut faire rayonner sa marque à l’international

Le Comité populaire de la province de Dak Lak a officiellement inauguré, le 15 août, sur la place 10/3 du quartier de Buôn Ma Thuôt, le Festival du durian 2026, placé sous le thème "Durian de Dak Lak - connexion pour le rayonnement".

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Se déroulant du 15 août au 2 septembre dans les quartiers de Buôn Ma Thuôt et de Tuy Hoà, dans la commune de Krong Pac, ainsi que dans plusieurs communes productrices de la province, cet événement marque la première édition organisée à l’échelle provinciale.

Photo : VNA/CVN

Le festival ambitionne de promouvoir la marque du durian local, d’honorer les agriculteurs, les entreprises et les acteurs de la filière, tout en stimulant la promotion commerciale, les investissements et l’expansion des marchés d’exportation, parallèlement au développement du tourisme agricole et expérientiel.

Le programme comprend 17 activités majeures, incluant des activités de communication en amont et une série d’événements phares durant les festivités. Outre la cérémonie d’ouverture, le public peut découvrir une parade de camionnettes promotionnelles, des espaces d’exposition consacrés au durian et aux produits OCOP, un forum de mise en relation pour la production et la commercialisation du durian, un festival culinaire, ainsi qu’une grande soirée musicale. Des circuits de dégustation dans les vergers, des expositions photographiques, le spectacle immersif "Mémoires de la Maison longue" et une course à pied à Tuy Hoà viennent compléter ce riche programme.

Dans son discours inaugural, Dô Huu Huy, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire provincial, a précisé que Dak Lak compte environ 41.000 ha de durians pour une production annuelle estimée à 500.000 tonnes. La province dispose actuellement de 280 codes de zones de production couvrant 7.500 ha et de 41 centres de conditionnement agréés pour l'exportation. En 2025, cette filière a contribué à hauteur de 1,1 milliard de dollars au chiffre d'affaires des exportations nationales.

"La province de Dak Lak est déterminée à passer d'une gestion axée sur le volume à une gestion centrée sur la valeur ajoutée. Les agriculteurs ne vendent pas seulement un fruit, mais ils proposent une qualité, une sécurité, l'histoire d'un terroir et le prestige d'une marque", a-t-il souligné.

Selon lui, la qualité doit être garantie dès le verger, chaque code de zone de production devant constituer un véritable engagement en matière de processus de culture, de traçabilité et de responsabilité.

Dô Huu Huy a également indiqué que Dak Lak misait activement sur la transformation numérique, le commerce électronique, la communication numérique et la collaboration avec des influenceurs (KOL, KOC) nationaux et internationaux afin de raconter l’histoire du durian de manière innovante. La province aspire à une organisation professionnelle de la filière, où la transparence et la maîtrise de la qualité permettent aux agriculteurs de percevoir des revenus à la hauteur de leurs efforts et aux entreprises de se développer durablement.

Photo : VNA/CVN

Lors de la soirée, les habitants et les touristes ont pu assister à un spectacle artistique d’envergure. La cérémonie a également été marquée par l’homologation de deux records du Vietnam : le plus grand modèle de panier traditionnel de durians et l’événement réunissant le plus grand nombre de plats à base de durian préparés et présentés au public.

Le Festival du durian de Dak Lak 2026 s’affirme comme un événement majeur sur les plans culturel, commercial, touristique et diplomatique. Il vise à faire du durian de Dak Lak une marque agricole phare du Vietnam sur les marchés internationaux, à stimuler les investissements dans la transformation en profondeur, la logistique, la conservation, le commerce et le développement durable des zones de production, et à faire du Festival du durian un produit culturel et touristique emblématique de la province dans les années à venir.

VNA/CVN