Vietfish 2026 : valoriser les produits dérivés du tilapia

Le marché mondial du tilapia maintient sa dynamique de croissance, ouvrant de vastes perspectives pour les pays disposant d'atouts dans l'aquaculture, la transformation et l'exportation. Dans ce contexte, la filière du tilapia au Vietnam évolue progressivement vers l'amélioration de la qualité, la diversification des produits et l'expansion des marchés.

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Photo : Thu Hiên/VNA/CVN

Lors du salon Vietfish 2026 qui se tiendra du 19 au 21 août au Centre des foires et expositions internationales de Saïgon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville, l'Association des producteurs et exportateurs de produits de la mer du Vietnam (VASEP) et le Club des entreprises de production et d'exportation de tilapia de la VASEP organiseront un pavillon collectif afin de promouvoir l'image et le potentiel du tilapia vietnamien auprès des clients nationaux et internationaux.

Selon la VASEP, le tilapia est l'une des espèces aquatiques les plus élevées au monde grâce à son prix compétitif, sa richesse en protéines, sa faible teneur en matières grasses et sa facilité de préparation. Selon Zion Market Research, le marché mondial du tilapia a atteint environ 9,17 milliards de dollars en 2025 et devrait s'élever à 12,65 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,10 %. La demande est portée par la tendance à la consommation de protéines à prix abordable, la diversification des produits et le développement de l'aquaculture durable, en particulier en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

Le Vietnam monte progressivement en gamme dans la filière du tilapia

Le Vietnam développe étape par étape le tilapia pour en faire un secteur à fort potentiel d'exportation, avec une production atteignant environ 420.000 tonnes en 2025. La chaîne de production se perfectionne de plus en plus, depuis les alevins, l'alimentation animale et les zones d'élevage jusqu'à la transformation. Au cours des 7 premiers mois de 2026, les exportations de tilapia ont atteint 80 millions de dollars, soit une hausse de 55% par rapport à la même période de l’année précédente. Le Brésil et les États-Unis constituent les marchés clés, tandis que le Japon offre des opportunités pour les produits à forte valeur ajoutée.

Promotion du tilapia vietnamien au salon Vietfish 2026

Dans le cadre du salon Vietfish 2026, la VASEP et le Club des entreprises de production et d'exportation de tilapia de la VASEP tiendront un pavillon d'exposition collectif dédié à la filière du tilapia vietnamien. Cette initiative contribuera à présenter l'image, la capacité de production et le potentiel d'exportation du secteur auprès de la communauté des affaires et des visiteurs internationaux.

Au sein du pavillon, les visiteurs pourront découvrir des publications générales sur le tilapia vietnamien, tout en accédant aux brochures de présentation des produits des entreprises vietnamiennes actuellement exportatrices de tilapia.

Il ne s'agira pas seulement d'un espace de présentation de produits, mais aussi d'un point de rencontre entre les entreprises vietnamiennes de la filière et les importateurs, distributeurs, partenaires internationaux ainsi que les visiteurs de Vietfish 2026. À travers cet événement, la filière ambitionne de façonner l'image d'un tilapia vietnamien sûr, stable, de qualité et doté d'un potentiel de développement durable sur le marché international.

Texte et photo : Truong Giang/CVN