Textile-habillement : les exportations dépassent 27 milliards de dollars en sept mois

En dépit des fluctuations économiques mondiales et des contraintes techniques sur les grands marchés, le secteur du textile et de l’habillement a poursuivi sa croissance au cours des sept premiers mois de l'année 2026. La reprise de la demande mondiale et l'adaptation des entreprises locales ont permis de maintenir une progression positive des exportations tout en améliorant la valeur ajoutée des produits.

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Photo : VNA/CVN

En juillet 2026, les exportations du secteur s'est élevée à 4.672 millions de dollars, soit une hausse de 4,3% sur un an. Sur les sept premiers mois de l’année, leur valeur totale s’est établie à 27,020 milliards de dollars, en progression de 2,67% par rapport à la même période de 2025. Ces résultats traduisent les efforts déployés pour trouver des commandes, diversifier les marchés et optimiser la production.

En ce qui concerne la structure des exportations, le prêt-à-porter demeure le secteur principal. Les exportations d'articles d'habillement ont atteint environ 3.738 millions de dollars en juillet (+2,1% sur un an) 21.127 millions de dollars en sept mois (+0,70% ). Cette modeste progression s'explique par la prudence des consommateurs sur les marchés traditionnels comme les États-Unis, l'Union européenne ou le Japon. Les entreprises doivent ainsi répondre à des commandes plus flexibles en termes de volumes et de délais de livraison.

Par ailleurs, les produits en amont et les matières premières ont enregistré une croissance soutenue. Sur sept mois, les exportations de fibres et de fils ont atteint 2.730 millions de dollars (+11,34%), tandis que les accessoires textiles ont progressé de 11,18% pour s'établir à 929 millions de dollars. Les ventes de tissus se sont élevées à 1 763 millions de dollars (+9,57%) et celles de tissus non tissés à 471 millions de dollars (+6,56%). Cette hausse témoigne d'un engagement accru du secteur dans l'approvisionnement de la chaîne de production mondiale.

Du côté des importations, le chiffre d’affaires total s'est élevé à 2.231 millions de dollars en juillet (+8%) et à 15.255 millions de dollars (+3,27%). Dans le détail, les importations de tissus ont atteint 8.936 millions de dollars (+2,08%), celles d'accessoires 2.605 millions de dollars (+3,60%) et celles de coton 1.885 millions de dollars (+1,02%).

Sur le plan de la rentabilité, le directeur général de Vinatex, Cao Huu Hiêu, indique que malgré des résultats d'activité positifs, les marges bénéficiaires des branches de la filature et de la confection tendent à se réduire en raison des variations des prix des matières premières et des coûts d'entrée. Pour la suite de l'année, il préconise un suivi rigoureux du marché, la gestion de la trésorerie et le maintien de la productivité.

De son côté, Trân Van Quy, directeur général de la société textile Trung Quy à Hô Chi Minh-Ville, indique que le carnet de commandes de l'entreprise est rempli jusqu'à la fin du mois d'octobre. Truong Van Câm, vice-président de l'Association du textile-habillement du Vietnam (VITAS), estime quant à lui que le maintien d’une croissance positive et l’augmentation de la valeur créée dans les produits témoignaient des efforts de réorganisation des entreprises. Il a toutefois souligné que le secteur entrait dans une période de concurrence accrue, alors que les grands marchés importateurs renforcent leurs exigences en matière de durabilité, d’origine des matières premières, de réduction des émissions et de responsabilité sociale.

Pour les mois à venir, les entreprises sont appelées à faire des économies d'énergie, à diversifier des marchés et à profiter des avantages offerts par les accords de libre-échange. Elles devront également mettre à jour les règles commerciales internationales, notamment celles du marché européen concernant la production textile plus respectueuse de l’environnement et l’utilisation de matières recyclées.

VNA/CVN