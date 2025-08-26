Pluie rouge franchit le cap des 100 milliards de dôngs au box-office

En seulement trois jours, le film " Mua do " (Pluie rouge) a officiellement franchi la barre des 100 milliards de dôngs de recettes. Selon Box Office Vietnam, au soir du 24 août, les recettes cumulées du film ont dépassé ce seuil symbolique, faisant de Pluie rouge la première œuvre vietnamienne à thème historique et révolutionnaire à atteindre un tel chiffre.

Photo : CTV/CVN

Inspiré des 81 jours et nuits de combats à la Citadelle de Quang Tri, le film est produit par le Cinéma de l'Armée populaire et réalisé par l'Artiste émérite Dang Thai Huyên. Il réunit une distribution de jeunes acteurs prometteurs tels que Dô Nhât Hoàng, Ha Anh, Steven Nguyên, Nguyên Hùng, Dinh Khang, Phuong Nam et Hoàng Long.

Pluie rouge a également établi un record en enregistrant le meilleur démarrage jamais atteint par un film de guerre dans les salles vietnamiennes. Dès son premier jour de sortie, il a engrangé 40 milliards de dôngs, surpassant le précédent record de plus de 30 milliards détenu par le film Tunnels réalisé par Bùi Thac Chuyên, sorti en avril dernier.

Avec ce succès, Pluie rouge devient le dixième film vietnamien à franchir la barre des 100 milliards, tout en s'imposant comme le film de guerre ayant atteint ce résultat le plus rapidement.

Ce triomphe constitue un signal positif pour le cinéma vietnamien, en particulier pour un genre considéré comme exigeant et parfois difficile à séduire un large public : le film historique et révolutionnaire.

Sorti officiellement le 22 août, "Pluie rouge" continue de susciter un engouement remarquable et d'attirer un grand nombre de spectateurs dans les salles de tout le pays.

VNA/CVN