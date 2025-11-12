Entrevue entre le Premier ministre vietnamien et le roi de Jordanie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu dans l’après-midi du 12 novembre, à Hanoi, une entrevue avec le roi de Jordanie Abdullah II Ibn Al-Hussein, en visite officielle au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est réjoui de retrouver le roi Abdullah II après leur rencontre en marge de la Conférence sur les océans en juin 2025, tout en lui souhaitant la bienvenue ainsi qu’à la délégation jordanienne en visite officielle au Vietnam, à l’occasion du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1980-2025). Il a souligné que cette visite revêtait une signification historique, jetant une base solide pour ouvrir une nouvelle phase de coopération substantielle et efficace, au service du développement et de la prospérité des deux nations.

Photo : VNA/CVN

Dans un contexte mondial et régional en évolution rapide, notamment au Moyen-Orient, le chef du gouvernement vietnamien a salué le rôle constructif de la Jordanie dans la promotion de la paix et son soutien précieux en faveur de la juste cause du peuple palestinien. Félicitant les résultats fructueux de l’entretien entre le roi Abdullah II et le président de la République Luong Cuong, le Premier ministre a exprimé sa conviction que, sur la base des relations solides déjà établies, les liens entre le Vietnam et la Jordanie connaîtront une nouvelle dynamique, marquée par une confiance politique accrue, un rapprochement des peuples et une coopération économique plus concrète et efficace.

Un partenaire clé

Pour sa part, le roi Abdullah II s’est déclaré heureux de retrouver le Premier ministre Pham Minh Chinh - qu’il a qualifié d’ami proche -, et a remercié les dirigeants ainsi que le peuple vietnamien pour l’accueil chaleureux et empreint de solennité réservé à la délégation jordanienne. Il a affirmé que la Jordanie attachait une grande importance à ses relations d’amitié et de coopération multiforme avec le Vietnam, et souhaitait renforcer davantage ce partenariat dans divers domaines. Le roi a souligné que le Vietnam était un partenaire clé de la Jordanie en Asie du Sud-Est, tandis que son pays pouvait servir de porte d’entrée pour permettre aux produits vietnamiens d’accéder plus efficacement aux marchés du Moyen-Orient.

Appréciant les similitudes entre les deux pays en matière d’orientation de développement et de politique étrangère, le roi Abdullah II a estimé que le Vietnam et la Jordanie avaient de nombreuses opportunités pour partager leurs expériences, notamment dans les domaines de l’agriculture, des technologies, de l’économie verte et de l’industrie halal. Il a également plaidé pour le renforcement des échanges entre les peuples et pour la multiplication des programmes d’échanges d’étudiants, afin de favoriser une meilleure compréhension mutuelle entre les jeunes générations et de consolider les liens d’amitié entre les deux nations.

Les deux dirigeants ont convenu de la nécessité de consolider la confiance politique par le renforcement des contacts et échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au niveau supérieur, ainsi que de promouvoir la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, tout en dynamisant les mécanismes bilatéraux existants.

Photo : VNA/CVN

Dans le domaine économique, commercial et de l’investissement, les deux parties sont convenues d’intensifier la coopération en s’appuyant sur les atouts et besoins de développement de chaque pays. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam était prêt à faciliter l’investissement des grands groupes et entreprises jordaniennes au Vietnam, tout en encourageant les entreprises des deux pays à explorer des opportunités de coopération dans les infrastructures, l’économie verte, l’économie numérique, les télécommunications, la production et la transformation de produits agricoles. Il a également proposé de renforcer la connexion entre les écosystèmes de start-up et d’innovation afin de créer de nouveaux moteurs pour la coopération bilatérale.

S’agissant du secteur agricole, domaine à fort potentiel, le Premier ministre a suggéré que les deux parties explorent de nouveaux modèles de coopération plus efficaces et moins coûteux, notamment le modèle «d’exportation sur place» que le Vietnam a appliqué avec succès dans plusieurs pays. Il a aussi exprimé le souhait que la Jordanie soutienne le développement de l’industrie halal au Vietnam. Le roi Abdullah II a salué cette proposition, estimant que les deux pays pouvaient mener des projets bilatéraux ou tripartites afin d’en renforcer l’efficacité.

Coopération dans divers domaines

Par ailleurs, les deux dirigeants ont discuté de mesures visant à promouvoir la coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la santé, du tourisme et des échanges entre les peuples, ainsi qu’à perfectionner le cadre juridique de la coopération bilatérale. Le roi Abdullah II a annoncé qu’il chargerait les autorités compétentes d’étudier la possibilité d’accorder des bourses d’études en langue arabe aux étudiants vietnamiens, répondant ainsi à la proposition du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre la coordination et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, notamment aux Nations unies, ainsi que d’échanger sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont la question en Mer Orientale.

VNA/CVN