Vietnam - Laos : coopération en matière d’éducation STEM et de robotique

>> Hô Chi Minh-Ville : STEM bilingue et IA dans l’enseignement de l’anglais
>> STEM : une approche pour stimuler la pensée et la créativité chez les tout-petits
|Le consulat général du Vietnam à Savannakhet et l'Alliance STEM du Vietnam ont offert au Service de l'éducation et de la formation de la province de Savannakhet un laboratoire de robotique STEM.
|Photo : VNA/CVN
L’événement a réuni Dang Thi Hai Tam, consule générale du Vietnam à Savannakhet, des représentants du Service de l’éducation et de la formation de Lang Son, ainsi qu’un grand nombre d’enseignants des deux pays.
Dang Thi Hai Tam a souligné que ce séminaire constituait non seulement un forum professionnel mais aussi une illustration vivante de l’amitié Vietnam - Laos. Elle a affirmé que les STEM et la robotique étaient des outils essentiels pour aider la jeunesse à maîtriser les technologies et à stimuler l’innovation. Elle a exprimé l’espoir de voir l’organisation d’un concours de robotique et STEM fin 2025, à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Laos, avec le soutien du consulat général.
Pour sa part, Hoàng Van Thao, chef de la délégation du Service de l’éducation et de la formation de Lang Son, a insisté sur l’importance de la coopération éducative dans le contexte de la mondialisation et de la révolution industrielle 4.0. Il a rappelé les initiatives menées à Lang Son pour développer l’éducation STEM et la robotique, dont la création de clubs scolaires, la formation des enseignants et la participation à des concours internationaux.
Durant deux jours, vingt enseignants de Lang Son ont encadré des homologues lao dans des ateliers pratiques. L’événement a ouvert de nouvelles perspectives de coopération éducative entre les deux pays, tout en consolidant l’amitié spéciale, fidèle et durable Vietnam - Laos.
VNA/CVN