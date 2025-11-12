Échange d'expériences entre les Partis communistes vietnamien et chinois

Le 20 e séminaire théorique conjoint du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Parti communiste chinois (PCC) s'est tenu le 12 novembre dans la province septentrionale de Ninh Binh, sur le thème «La voie et la pratique du socialisme au XXI e siècle».

La délégation du PCV était conduite par Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, président du Conseil central de théorie et président de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, tandis que la délégation du PCC était dirigée par Li Shulei, membre du Bureau politique, secrétaire du Secrétariat du Comité central du PCC et chef du Département de la propagande du Comité central du PCC. Des représentants des ministères, des agences centrales et des collectivités locales, ainsi que des scientifiques, des experts et des universitaires des deux pays, et l'ambassadeur de Chine au Vietnam, ont participé au séminaire.

Le secrétaire général du Comité central du PCV, Tô Lâm, et le secrétaire général du Comité central du PCV et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, ont adressé des lettres de félicitations à l'occasion du séminaire régulier.

Dans ces lettres, les deux dirigeants ont réaffirmé le rôle essentiel de ce mécanisme d'échange théorique de haut niveau entre les deux partis, témoignant de leur vision stratégique, de leurs liens étroits et de leur responsabilité partagée dans la sauvegarde, l'application et le développement novateur du marxisme-léninisme, en tenant compte des réalités de chaque pays. Ils ont également démontré le haut niveau de confiance politique qui unit les deux partis et les deux nations.

Édification du Parti

Le secrétaire général Tô Lâm a particulièrement apprécié l'importance de ce séminaire annuel, le qualifiant d'occasion précieuse pour les deux Partis d'engager des échanges approfondis et complets afin de clarifier les questions théoriques et pratiques liées à la voie vers le socialisme dans la nouvelle ère de développement. Il a souligné que le PCV a toujours fait preuve de constance et de créativité dans l'application et le développement du marxisme-léninisme et de la pensée de Hô Chi Minh, et a accordé une grande importance à la synthèse de l'expérience pratique, à l'étude théorique et au lien entre le renouvellement de la pensée théorique et le renouvellement du modèle de croissance.

Le Parti vise à bâtir une économie indépendante et autosuffisante, étroitement liée à une profonde intégration internationale, afin d'assurer la prospérité du peuple et l'édification d'un pays fort, démocratique, équitable et civilisé, a-t-il souligné.

Le secrétaire général a affirmé que le PCV est prêt à collaborer avec le PCC pour approfondir la coopération théorique et partager les expériences en matière d'édification du Parti, de développement national et de gouvernance sociale, contribuant ainsi au développement de la théorie socialiste dans le contexte de la mondialisation et de la quatrième révolution industrielle, pour le bien des peuples des deux pays et pour un avenir meilleur du socialisme dans le monde.

Par ailleurs, le secrétaire général et président Xi Jinping a souligné que la Chine et le Vietnam sont « de bons voisins, de bons amis, de bons camarades et de bons partenaires », formant une communauté de destin stratégique commun d'une importance capitale. Il a affirmé que l'échange théorique approfondi entre les deux Partis contribue à explorer les voies de modernisation socialiste adaptées à chaque pays, à faire progresser le développement du socialisme à l'échelle mondiale et à écrire sans cesse de nouveaux chapitres dans l'amitié entre les deux Partis et les deux pays.

S'exprimant lors de l'événement, Nguyên Xuân Thang a souligné les succès remarquables du processus de Doi Moi (Renouveau) au Vietnam et de la politique de réforme et d'ouverture de la Chine, confirmant ainsi la pertinence du modèle socialiste au XXIe siècle.

Il a présenté le modèle socialiste vietnamien, sous l'égide du PCV, qui repose sur trois piliers : une économie de marché à orientation socialiste, un État de droit socialiste et une démocratie socialiste.

Il a mis en lumière les « trois cercles concentriques » de la structure de développement sur la voie du socialisme dans cette nouvelle phase : identifier un nouveau modèle de croissance économique fondé sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique ; façonner et perfectionner le nouveau modèle de développement du Vietnam ; et parachever le modèle socialiste vietnamien au XXe siècle en s'appuyant sur l'expérience du Dôi moi.

Échanges théoriques et pratiques

Parallèlement, Li Shulei a partagé des réflexions théoriques et pratiques essentielles sur la construction d'un socialisme aux caractéristiques chinoises à l'ère nouvelle.

Les deux responsables ont affirmé l'importance de renforcer les échanges théoriques et pratiques dans la construction du socialisme au XXIe siècle. Ils ont souligné que, face à une situation mondiale complexe et en constante évolution, et à l'essor fulgurant des sciences et des technologies, les deux parties doivent dialoguer et rechercher conjointement des avancées dans les méthodes de direction du Parti ; renforcer la coopération scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique ; et promouvoir l'intégration des valeurs culturelles de chaque pays aux valeurs orientales et aux valeurs universelles de l'humanité.

Le même jour, Nguyên Xuân Thang et Li Shulei ont eu une rencontre cordiale. Nguyen Xuan Thang a félicité la Chine pour ses récents succès, notamment la tenue réussie de la quatrième session plénière du XXe Comité central du PCC et l'adoption des orientations pour l'élaboration du XVe Plan quinquennal. Il a réaffirmé que le Vietnam accorde une grande importance et une priorité absolue à ses relations avec la Chine.

Li Shulei a affirmé que le PCC croit fermement au Parti communiste du Vietnam et le soutient dans l'organisation réussie du XIVe Congrès national, ouvrant ainsi une nouvelle ère de développement pour le Vietnam. Il a également affirmé que la Chine place toujours le développement des relations avec le Vietnam au cœur de sa diplomatie de voisinage.

Les deux parties ont salué la dynamique positive des relations sino-vietnamiennes ces derniers temps et ont mené des discussions approfondies sur les principales orientations et mesures visant à renforcer davantage les échanges et la coopération entre les deux partis et leurs organismes de recherche théorique, contribuant ainsi au développement stable, sain et durable des relations bilatérales.

À l'issue de la réunion, les officiels ont visité une exposition de livres et de photos commémorant le 20e anniversaire du mécanisme de séminaire théorique entre les deux Partis.

