Le ministre vietnamien de la Défense reçoit le secrétaire à la Défense de l'Inde

Le Vietnam attache toujours une grande importance à l'amitié traditionnelle avec l'Inde, a déclaré le général Phan Van Giang, ministre de la Défense, en recevant le 10 novembre à Hanoï, le secrétaire à la Défense de l'Inde, Rajesh Kumar Singh.

Il s'est déclaré convaincu que la visite de Rajesh Kumar Singh contribuerait à l'intensification des relations d'amitié, de coopération, la confiance et la compréhension mutuelle entre les deux nations en général, et entre leurs ministères de la Défense et leurs armées en particulier.

Le ministre vietnamien a apprécié la coopération bilatérale en matière de défense, laquelle s'est continuellement étendue, s'est approfondie et est devenue de plus en plus efficace.

Les deux parties ont mis en œuvre activement les accords signés, notamment le maintien des mécanismes de consultation et de dialogue, l'échange de jeunes officiers, la formation, la coopération entre les forces armées, le maintien de la paix, et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux.

Phan Van Giang a remercié le gouvernement et le ministère indien de la Défense pour leur soutien au Vietnam, notamment pour la formation gratuite de centaines d'officiers de l'Armée populaire vietnamienne ainsi que la fourniture de programmes d'aide et de crédits préférentiels.

Se félicitant du succès du 15e Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Inde, co-présidé par le vice-ministre de la Défense Hoàng Xuân Chiên et Rajesh Kumar Singh plus tôt dans la journée, le ministre Phan Van Giang a souligné l'énorme potentiel de coopération et a proposé aux deux ministères de la Défense de se concentrer sur le renforcement de l'amitié, de la compréhension et de la confiance mutuelle.

De son côté, Rajesh Kumar Singh a réaffirmé que l'Inde et le Vietnam partagent de nombreuses similitudes culturelles, humaines et historiques. Il a exprimé sa conviction que les résultats du 15e Dialogue contribueraient à consolider davantage la coopération bilatérale en matière de défense.

