Renforcement de la coopération Vietnam - Indonésie dans l’audit

Une délégation de l'Audit d'État du Vietnam (SAV), conduite par son auditeur général adjoint Trân Minh Khuong, a effectué du 17 au 21 novembre, une visite de travail en Indonésie. La délégation a travaillé avec le Conseil d'audit d'Indonésie (BPK), le Bureau d'audit régional de Java Ouest, et a tenu le 4 e séminaire conjoint entre les deux institutions.

Photo : VNA/CVN

Lors des séances de travail, Trân Minh Khuong, a déclaré que la SAV souhaitait intensifier la coopération bilatérale, notamment par l'organisation conjointe de séminaires et de tables rondes pour échanger des expériences sur des sujets d'intérêt mutuel.

Il a également indiqué que le Vietnam continuerait d'envoyer des auditeurs pour suivre des formations en Indonésie et que les deux parties maintiendraient un soutien mutuel dans les forums multilatéraux comme l'INTOSAI, l'ASOSAI et l'ASEANSAI.

De son côté, la présidente de la BPK, Isma Yatun s'est dite en accord avec les propositions de coopération de la SAV. Elle a affirmé que son institution poursuivra la coordination pour développer des programmes de coopération adaptés.

Le 4e séminaire conjoint, organisé durant la visite, a permis aux deux institutions de partager leurs expériences en matière d'audit. Les discussions ont porté sur deux sujets clés actuels : "L'application des technologies de l'information dans les activités d'audit" et l'"Audit de la sécurité alimentaire".

La délégation de la SAV a également travaillé avec le Bureau d'audit régional de Java Ouest et a rendu visite à l’ambassade du Vietnam en Indonésie.

Dans le contexte du partenariat stratégique global Vietnam - Indonésie, cette mission a marqué une nouvelle étape dans la coopération entre les deux institutions.

VNA/CVN