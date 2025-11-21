Le Vietnam et la R. tchèque renforcent leur coopération dans la lutte contre la corruption

Une délégation de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti communiste du Vietnam, conduite par son chef adjoint Nguyên Thanh Hai, a effectué une visite de travail en République tchèque du 18 au 20 novembre, dans le but de partager des expériences et d'intensifier la coopération en matière de lutte contre la corruption et de promotion de l'intégrité publique.

Le déplacement s'inscrit dans une dynamique de renforcement des relations multiformes entre le Vietnam et la République tchèque, s'étendant de la politique à l'économie, la culture, en passant par la coopération juridique.

Lors d’une séance de travail du 20 novembre avec des représentants du ministère tchèque de la Justice, Nguyên Thanh Hai a présenté la situation de la prévention et de la lutte contre corruption au Vietnam ces derniers temps. Il a souligné que la lutte contre la corruption demeurait une priorité absolue dirigée par le Parti et l'État, tout en mettant en exergue le rôle crucial de la surveillance de la population dans la détection des infractions.

Pour sa part, Franek Michal, directeur du Département de la législation anticorruption, a détaillé le propre modèle de la République tchèque, où le gouvernement assure la direction générale tandis que le ministère de la Justice élabore le cadre juridique et supervise des groupes consultatifs spécialisés. Franek Michal a précisé que les enquêtes et les poursuites sont menées en toute indépendance par la police, le parquet et les tribunaux, sans ingérence du ministère de la Justice, conformément au Code pénal.

Les échanges ont également porté sur des mécanismes spécifiques, Prague mettant en avant sa participation au Partenariat pour un gouvernement ouvert (OGP) et l'importance du mécanisme de surveillance du lobbying pour contrôler les relations entre les fonctionnaires et les groupes d'intérêts. La délégation vietnamienne s'est montrée particulièrement intéressée par la législation tchèque sur la protection des lanceurs d'alerte, un dispositif essentiel pour garantir la sécurité des dénonciateurs face aux risques de représailles.

Auparavant, le 19 novembre, la délégation vietnamienne s'était rendue à Brno pour rencontrer des représentants du Parquet suprême de la République tchèque. Les deux parties se sont félicitées de la mise en œuvre efficace de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées de 2017 et de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale de 2023. À cette occasion, Michal Fiala, chef du Département des crimes économiques et financiers graves, a partagé l'expérience de son institution dans le traitement de grandes affaires de corruption, affirmant la volonté de Prague d'élargir la coopération avec Hanoï dans la lutte contre la corruption et la criminalité économique grave.

Durant son séjour, la délégation vietnamienne a travaillé avec l'ambassade du Vietnam en République tchèque, où l'ambassadeur Duong Hoài Nam a fait un point sur la situation politique locale et le développement heureux des relations bilatérales, avec de nombreux visites et échanges de haut niveau en 2025, notamment la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en janvier et la visite actuelle d'une délégation du Sénat tchèque au Vietnam.

La visite de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti contribue ainsi à consolider les relations d’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique entre les deux nations, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'édification d'une fonction publique transparente et intègre.

