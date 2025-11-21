Le Vietnam et l’Australie renforcent leur confiance stratégique et leur coopération globale

Plus d’un an après avoir élevé leurs relations au rang de Partenariat stratégique global en mars 2024, le Vietnam et l’Australie ont enregistré des progrès significatifs et diversifiés dans les domaines économique, commercial, éducatif, de la défense, de la sécurité, de la transformation numérique et du développement durable.

Le partenariat renforcé ouvre un nouveau chapitre historique et promet des avantages durables aux deux pays.

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Sydney, l’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hùng Tâm, a déclaré que le Partenariat stratégique global se développe fortement, s’appuyant sur une confiance stratégique solide, des intérêts communs et des relations politiques positives. Il s’est dit convaincu que la coopération continuera de s’étendre, tant au niveau bilatéral que multilatéral, et que de nouvelles opportunités se présenteront dans de nombreux domaines.

Selon l’ambassadeur, les six piliers du Partenariat stratégique global Vietnam - Australie pour la période 2024-2027 sont mis en œuvre avec une efficacité croissante. Les échanges bilatéraux devraient maintenir une forte dynamique, les deux parties s’efforçant de porter le volume des échanges à 20 milliards de dollars américains dans un avenir proche. La coopération en matière d’investissement recèle également un potentiel considérable, notamment la possibilité que les principaux fonds d’investissement australiens s’intéressent davantage au marché vietnamien.

La coopération dans les domaines de l’agriculture de pointe, de la santé, des semi-conducteurs, de la transition énergétique et des minéraux critiques devrait également connaître des avancées majeures. L’éducation restera un pilier essentiel, d’autant plus que l’Australie prévoit de relever son plafond d’inscriptions d’étudiants internationaux en 2026. Le Vietnam demeure l’un des principaux partenaires de l’Australie dans le domaine de l’éducation, et l’enseignement transnational devrait se développer davantage, en particulier dans la formation professionnelle.

L’ambassadeur Pham Hung Tâm a souligné la contribution significative de la communauté vietnamienne en Australie aux relations bilatérales, notamment grâce à ses intellectuels, experts et hommes d’affaires d’origine vietnamienne. Une communauté unie et en pleine expansion renforce non seulement sa place dans la vie politique, économique et sociale australienne, mais constitue également un pont important favorisant l’amitié et la coopération entre les deux nations.

Il a insisté sur le fait que l’ambassade du Vietnam en Australie s’est montrée proactive dans la promotion de la coopération dans tous les domaines, conformément à ses missions politiques.

Sur le plan politique et diplomatique, l’ambassade a activement prodigué des conseils et proposé des mesures visant à renforcer les échanges de haut niveau et à tous les niveaux, consolidant ainsi la confiance stratégique. Elle s’efforce également d’encourager l’Australie à accroître son aide publique au développement (APD) au Vietnam pour l’exercice 2025-2026. L’Australie figure systématiquement parmi les premiers pays à soutenir le Vietnam face aux conséquences des ouragans et des catastrophes naturelles.

En matière de coopération économique, l’ambassade s’est attachée à rapprocher les milieux d’affaires des deux pays et à soutenir les entreprises vietnamiennes souhaitant exporter vers l’Australie. La promotion des investissements et la coopération scientifique et technologique sont de plus en plus intégrées aux déplacements professionnels officiels de l’ambassadeur dans les États australiens.

Dans le domaine de l’éducation, l’ambassade continue de solliciter un traitement préférentiel des visas pour les étudiants vietnamiens, tout en promouvant l’enseignement transnational, les programmes de formation conjoints et la création d’établissements d’enseignement internationaux au Vietnam.

Sur le plan culturel et des échanges entre les peuples, l’ambassade a collaboré avec les collectivités locales et les organisations vietnamiennes pour faire venir de nombreuses troupes artistiques en Australie et a activement soutenu les activités de promotion touristique, contribuant ainsi à faire connaître le Vietnam au public australien.

Selon l’ambassadeur Pham Hùng Tâm, l’approfondissement du partenariat stratégique global entre les deux pays, fondé sur la confiance stratégique, et la présence d’une communauté vietnamienne dynamique et engagée en Australie créent des conditions favorables importantes permettant à l’ambassade de mener à bien ses missions et de renforcer davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Le diplomate a reconnu que l’immensité du territoire australien, son système politique fédéral unique et la concurrence accrue d’autres partenaires économiques constituent parfois des obstacles à la promotion de la coopération. Néanmoins, il a affirmé que les avantages l’emportent largement sur les difficultés et qu’avec une ferme détermination politique, l’ambassade continuera de s’efforcer de remplir ses missions.

Pour l’avenir, l’ambassade s’attachera à promouvoir la mise en œuvre des priorités de coopération définies dans le Plan d’action 2024-2027 pour le partenariat stratégique global, tout en cherchant à tirer parti des opportunités.

