Le Vietnam soutient les célébrations du 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos

L'Armée populaire du Vietnam apportera son plein soutien au Laos pour la réussite du défilé et de la cérémonie marquant le 50 e anniversaire de sa Fête nationale (2 décembre 1975-2025), a déclaré le général de corps d'armée Nguyên Truong Thang, vice-ministre de la Défense.

Photo : VNA/CVN

Il a fait cette promesse lors d'une visite de courtoisie au ministre lao de la Défense nationale, le général de corps d'armée Khamliang Outhakaysone, à Vientiane le 20 novembre.

Ce soutien va au-delà de l'assistance technique, du personnel ou de l'expertise ; il témoigne des liens profonds et de la solidarité particulière qui unissent les deux nations, a souligné Nguyên Truong Thang.

Il a ajouté que le Vietnam est fier d'être aux côtés du Laos lors de moments historiques charnières et que son soutien aux célébrations à venir illustre parfaitement ce partenariat.

Rappelant la participation de l'Armée populaire lao à des événements majeurs au Vietnam, il a déclaré que cela démontre clairement l'étroite coopération entre les deux armées. Il a suggéré que les deux parties renforcent leur coordination en matière de communication, en ciblant notamment les jeunes générations, afin de mieux faire connaître cette relation au public.

De son côté, le vice-ministre lao a déclaré que la visite de la délégation vietnamienne avait joué un rôle important dans le renforcement des liens de défense entre les deux pays, l'un des piliers essentiels des relations bilatérales.

Il s'est également dit convaincu que le soutien concret et indéfectible du Vietnam aiderait le Laos à organiser avec succès les grands événements à venir. Le Laos continuera, comme toujours, d'être aux côtés du Vietnam pour développer cette relation spéciale, a-t-il insisté.

VNA/CVN