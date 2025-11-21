Le Premier ministre arrive en Afrique du Sud pour le Sommet du G20

À 06h05 le 21 novembre (heure locale), l’avion transportant le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et la délégation de haut niveau du Vietnam a atterri à l’aéroport O.R. Tambo, dans la ville de Johannesburg, marquant le début de sa participation au Sommet du G20 et ses activités bilatérales en Afrique du Sud du 21 au 24 novembre, à l’invitation du président de la République d’Afrique du Sud, Matamela Cyril Ramaphosa, président du G20 en 2025.

Il s’agit de la première visite d’un Premier ministre vietnamien en Afrique du Sud depuis 21 ans.

Le Sommet du G20 se tient à Johannesburg - l’une des plus grandes villes d’Afrique du Sud et du monde. L’événement, organisé du 22 au 23 novembre, a pour thème "Solidarité, égalité et développement durable", et met l’accent sur quatre priorités : Renforcer la résilience et la capacité de réponse aux catastrophes naturelles ; promouvoir une gestion durable de la dette pour les pays à faible revenu ; mobiliser des financements pour une transition énergétique juste ; exploiter les minéraux essentiels au service d'une croissance inclusive et durable.

Après six participations précédentes au sommet, le Vietnam présentera cette année un message politique centré sur plusieurs orientations majeures, contribuant aux efforts visant à stimuler la croissance économique mondiale, réduire les risques et renforcer la coopération dans des domaines stratégiques tels que les minéraux, l’énergie, la réforme du système commercial, financier et d’investissement mondial dans le contexte actuel de redéfinition des règles et normes internationales.

En marge du Sommet, le Premier ministre aura de nombreux entretiens bilatéraux avec des dirigeants de pays et d’organisations internationales afin de promouvoir la coopération dans des domaines stratégiques pour le Vietnam tels que la transition verte, la transition numérique, l’innovation, le développement des infrastructures stratégiques, la formation de ressources humaines de haute qualité… contribuant ainsi à mobiliser au maximum les ressources internationales au service des objectifs de développement national.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh mènera également des activités bilatérales avec l’Afrique du Sud pour approfondir les relations Vietnam - Afrique du Sud dans divers domaines, concrétiser les accords de haut niveau et avancer vers l’élévation du cadre des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique.

