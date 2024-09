Le ministre de la Police en visite de travail en Russie

Le Vietnam est disposé à se coordonner avec les pays du BRICS et de l'hémisphère Sud pour mener des dialogues et des coopérations substantielles afin de faire face ensemble aux risques et aux défis, pour préserver un environnement de paix, de sécurité, de sûreté et de développement durable, a déclaré le 11 septembre le général Luong Tam Quang, ministre de la Police.

Photos : VNA/CVN

Le général Luong Tam Quang, ministre de la Police, a participé à la réunion des hauts responsables des pays chargés des questions de sécurité à Saint-Pétersbourg.

Dans un contexte où la sécurité internationale fait face à un nombre croissant de risques et défis, le ministre Luong Tam Quang a appelé les hauts responsables de la sécurité des pays membres des BRICS et de l'hémisphère Sud à privilégier l’instauration de la confiance stratégique, à perfectionner le cadre de coopération sécuritaire entre les nations.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer l'efficacité et l'efficience des mécanismes de gouvernance mondiale pour répondre aux défis sécuritaires régionaux et internationaux, d’accélérer le partage d'informations entre pays, de promouvoir la coopération en matière scientifique et technologique ainsi que de formation des ressources humaines, et de mobiliser des ressources financières communes pour prévenir et résoudre les menaces sécuritaires et les défis mondiaux.

Dans le cadre de sa visite en Russie, le ministre Luong Tam Quang s'est entretenu avec le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Sergueï Choïgou.

Les deux parties ont échangé sur la situation mondiale et régionale, ainsi que sur les questions d'intérêt commun, en vue d'élaborer de nouveaux mécanismes et initiatives de coopération essentiels pour la sécurité nationale des deux pays, notamment dans les domaines de la garantie de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, de la cybersécurité et de la sécurité de l'information.

Le ministre vietnamien a proposé de privilégier l'échange de délégations de haut niveau afin de renforcer la confiance mutuelle et de surmonter les obstacles à la coopération dans divers domaines. Il a également souligné l'importance de se soutenir lors des forums et mécanismes multilatéraux et internationaux de coopération en matière de sécurité et de politique, en particulier le mécanisme de consultation des hauts responsables de la sécurité ASEAN - Russie.

En marge de la réunion des hauts responsables des pays chargés des questions de sécurité à Saint-Pétersbourg, le ministre Luong Tam Quang a eu des rencontres bilatérales avec les chefs de délégation de plusieurs pays, dont Cuba, la Biélorussie et l'Inde, pour discuter des perspectives de coopération future.

Durant son séjour, le ministre est allé déposer des fleurs au monument du Président Hô Chi Minh à Saint-Pétersbourg.

VNA/CVN