Le 9e Dialogue entre le Parti communiste vietnamien et le Parti social-démocrate allemand

Le 9 e Dialogue entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti social-démocrate allemand (SPD) a eu lieu les 10 et 11 septembre à Berlin, sous le thème "Diplomatie multilatérale et questions de sécurité nationale face aux défis mondiaux actuels".

La délégation vietnamienne était conduite par Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, président du Conseil central de théorie, directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh.

Les participants ont discuté du rôle du multilatéralisme, des contributions croissantes des institutions multilatérales à la promotion de la paix et du développement, ainsi que de la coopération pour régler les différents et les conflits.

La collaboration en réponse au changement climatique, en particulier dans le contexte des catastrophes naturelles dévastatrices, et les mesures visant à renforcer les liens entre le PCV et le SPD et, plus généralement, le partenariat stratégique Vietnam - Allemagne, dans un contexte d'évolutions complexes et d'incertitudes à travers le monde, ont également été abordées.

Les deux parties ont affirmé que leur 9e dialogue était un événement important, contribuant ainsi à approfondir les relations entre les deux Partis et le partenariat stratégique entre les deux pays.

Elles ont convenu de poursuivre ce mécanisme, de renforcer les débats sur les questions théoriques et pratiques, de travailler ensemble au développement durable et inclusif, de répondre au changement climatique, de coopérer dans le développement de l'industrie de haute technologie, de l'éco-agriculture, des ressources humaines de haute qualité, la promotion de la transformation numérique et de la transition énergétique juste, d’intensifier la coopération décentralisée et les échanges entre les peuples.

Les deux parties sont parvenues à un consensus pour organiser leur 10e dialogue à Hanoï l'année prochaine, affirmant que ce sera une activité pour marquer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

La partie allemande a souligné les similitudes de points de vue et de positions entre les deux Partis, les deux pays, soutenant le respect du droit international et de la Charte des Nations unies, ainsi que la coopération à tous les niveaux dans les forums régionaux et internationaux.

De son côté, Nguyên Xuân Thang a remercié le gouvernement allemand et le SPD pour leurs sentiments envers le Vietnam, et suggéré aux agences des deux Partis et des deux pays de continuer à mettre en œuvre des mesures pour promouvoir une collaboration substantielle dans des domaines tels que le développement durable, la réponse au changement climatique, les ressources humaines de haute qualité...

