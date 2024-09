Ouverture de la nouvelle année scolaire à l'Académie nationale de défense

>> Hô Chi Minh-Ville : des réformes de l’éducation pour l'année 2024-2025

>> Le Premier ministre demande d’assurer les conditions de la nouvelle année scolaire

Photo : VNA/CVN

Au cours des 47 dernières années de développement, l'Académie nationale de défense a joué un rôle crucial dans la mise en œuvre des points de vue et des directives du Parti, des politiques et des lois de l'État, ainsi que des directives de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense dans la formation et le développement du personnel, la fourniture de conseils stratégiques sur la défense, la sécurité et les questions militaires, la construction des forces armées et la combinaison du développement socio-économique et culturel avec la défense et la sécurité nationales.

Lors de la cérémonie, Tô Lâm a souligné que l'édification et la protection de la nation sont deux tâches stratégiques et primordiales de la révolution, dans lesquelles la protection de la nation est une condition et un prérequis essentiels pour créer un environnement pacifique et stable pour le développement rapide et durable du pays.

Au cours des dernières années, sous la direction du Parti et l'engagement actif de l'ensemble du système politique, de tout le peuple et de l'Armée, la nation a été fermement protégée tôt et à distance, conformément au principe de défense du pays avant qu'il ne soit en danger.

L'image du Vietnam en tant que pays pacifique et stable, avec l'amélioration continue de la vie matérielle et spirituelle de son peuple et ses contributions au maintien de la paix mondiale, est devenue une puissante source d'inspiration pour de nombreux pays et une force motrice pour le développement national dans la nouvelle ère, a souligné Tô Lâm.

Éducation numérique et intelligente

Saluant les grandes contributions de l'Académie à cette cause, le dirigeant Tô Lâm a noté que les évolutions imprévisibles dans le monde et les situations nationales imposent des exigences plus élevées à la tâche de protection de la Patrie.

Photo : VNA/CVN

Il a donc exhorté l'Académie à comprendre en profondeur et à mettre en œuvre efficacement les politiques du Parti sur le renouvellement fondamental et complet de l'éducation et de la formation, en adéquation avec la défense nationale dans le nouveau contexte, contribuant ainsi à améliorer la qualité du personnel du Parti, de l'État et des forces armées dans la nouvelle ère.

Il est également important de se concentrer sur la transformation numérique, de gérer et d'utiliser les mégadonnées et de développer une éducation numérique et intelligente qui s'adapte aux progrès de l'intelligence artificielle, dans le but de faire de l'Académie un centre de recherche de premier plan en science et tactique militaires dans la région, a souligné Tô Lâm.

Afin de protéger la Patrie tôt et à distance au milieu de grands défis internes et externes, l'Académie doit renforcer la recherche théorique révolutionnaire, tout en élargissant les relations de défense extérieures et la coopération internationale pour apprendre de leur expérience et de leurs connaissances et perfectionner l'art militaire dans la nouvelle ère, a-t-il déclaré.

L'Académie doit faire preuve de plus de performance dans la construction et la rectification du Parti, former un contingent de cadres, d'enseignants et de scientifiques de premier plan qui donnent de bons exemples en termes de courage politique, de qualités morales, d'expertise et de capacité professionnelles, et s'engager dans la bataille sur le front idéologique et théorique, contribuant à protéger fermement les fondements idéologiques du Parti et à lutter contre les allégations injustifiées et hostiles.

Pour les stagiaires de l'Académie, le dirigeant vietnamien leur a demandé d'être pleinement conscients de l'exigence croissante en termes de mentalité, de vision, de courage, de qualité et de capacité d'un cadre du Parti, de l'État et des forces armées pendant la nouvelle période de développement du pays, et de travailler dur pour développer leurs qualités et leurs capacités afin d'apporter des contributions positives à la construction et à la défense de la Patrie après l'obtention de leur diplôme.

Il a promis que le Parti et l'État continueront à prêter attention à diriger, à orienter et à fournir des conditions favorables à l'académie pour améliorer davantage la qualité et l'efficacité de sa formation, faisant de l'académie un centre moderne de formation militaire et de recherche scientifique de défense à égalité avec ceux des autres pays de la région et du monde.

VNA/CVN