Le Vietnam au Dialogue de Séoul sur la défense 2024

Photo : VNA/CVN

Il s’agit d’un forum international majeur sur la sécurité régionale et mondiale organisé chaque année par le ministère sud coréen de la Défense depuis 2012 avec la large participation de hauts fonctionnaires, d'experts et d'universitaires de recherche sur la défense et la sécurité de nombreux pays et organisations internationales.

En marge du dialogue SDD-13, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a rencontré le vice-ministre sud-coréen de la Défense, le vice-ministre lao de la Défense, le secrétaire d'État du ministère cambodgien de la Défense et le secrétaire d'État britannique à la Défense pour discuter des mesures visant à renforcer la coopération bilatérale en la matière dans les temps à venir.

Il a également rencontré des représentants de l'Institut asiatique de l'IISS et du Centre de partage d'informations de Singapour pour lutter contre la piraterie et les vols à main armée ciblant les navires en Asie.

Lors de la réunion du groupe de travail sur la cybersécurité, dans le cadre du Dialogue SDD-13, le général de brigade Nguyên Tùng Hung, commandant adjoint du Commandement 86, a parlé de la situation de la cybersécurité au Vietnam et du rôle de l'armée du Vietnam pour assurer la sécurité nationale et proposé d'établir un système mondial de partage de la cybersécurité.

VNA/CVN