Le Partenariat stratégique intégral Vietnam - Inde

Au cours des 50 dernières années, les liens Vietnam - Inde n’ont cessé d'être consolidés et développés. Les deux pays se soutiennent et s'entraident toujours dans l'objectif commun de rechercher le bonheur pour leur peuple. Les relations diplomatiques sont au niveau d'un partenariat stratégique intégral avec un développement fort et clair dans divers domaines.