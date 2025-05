Le Vietnam réaffirme son engagement à contribuer à façonner l’avenir de l’Asie

La prochaine participation du vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung au 30 e Forum Nikkei "L’avenir de l’Asie", qui se tiendra au Japon les 29 et 30 mai, vise à réaffirmer l’engagement ferme du Vietnam à contribuer à façonner l’avenir de la région, à promouvoir la coopération multilatérale et à faire progresser le développement durable, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu.

Le message clé que le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung délivrera lors du forum est que, dans un monde en profonde mutation et turbulences, l’Asie est confrontée à de nombreux défis, mais ceux-ci offrent également à la région l’opportunité de jouer un rôle pionnier, a-t-il déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Tokyo.

L’Asie peut servir de pilier à un système de libre-échange fondé sur des règles, de berceau pour le développement de nouvelles idées en matière d’intégration économique et d’accords commerciaux, de moteur d’investissement mondial et de leader en matière de développement durable et inclusif, a poursuivi le diplomate.

Le Vietnam réaffirme son esprit de coopération et de responsabilité ; il défend le libre-échange et le développement durable et inclusif ; il est prêt à collaborer pour surmonter les difficultés en faveur de la paix, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde, tout en poursuivant sa réussite et en s’efforçant de surmonter le piège du revenu intermédiaire en cette période d’essor national.

Le Vietnam est pleinement conscient que, face à un monde en mutation rapide et marqué par des perturbations complexes – des tensions géopolitiques aux défis économiques, environnementaux et sécuritaires non traditionnels - la coopération régionale est essentielle pour maintenir la stabilité et favoriser une croissance durable. L’Asie, forte de son dynamisme et de sa diversité, joue un rôle essentiel dans l’économie mondiale et devrait contribuer jusqu’à 70% à la croissance mondiale d’ici 2030, a-t-il indiqué.

L’ambassadeur Pham Quang Hiêu a souligné l’importance que le Vietnam accorde aux mécanismes de coopération régionale tels que l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et les divers accords de libre-échange, dans lesquels le Japon joue un rôle actif et constructif.

La coopération régionale devrait se concentrer sur le renforcement du système commercial multilatéral, la stabilité des chaînes d’approvisionnement et le développement de secteurs émergents tels que l’économie numérique, les énergies vertes et l’innovation, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam s’engage à collaborer avec les autres pays asiatiques pour promouvoir le dialogue, instaurer la confiance et relever les défis communs.

Selon le diplomate, la présence du vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung au forum témoigne de la ferme volonté du Vietnam de promouvoir le dialogue multilatéral et de renforcer la coopération régionale.

Cette visite contribuera à renforcer et à valoriser la diplomatie multilatérale du pays, conformément à l’esprit de la résolution n°59 du Politburo sur l’intégration internationale dans le nouveau contexte, tout en réaffirmant son rôle, sa position, son image et sa contribution responsable à la résolution des enjeux régionaux et mondiaux dans un contexte de volatilité mondiale croissante, contribuant ainsi aux efforts collectifs visant à promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et le développement.

Sa participation souligne également la détermination du pays à contribuer à des solutions communes aux défis régionaux et mondiaux, qu’il s’agisse d’économie, de commerce, de changement climatique ou de transformation numérique.

Le Vietnam souhaite également approfondir son partenariat stratégique global avec le Japon, partenaire majeur et important, en favorisant la coopération économique et d’investissement ainsi que les échanges entre les peuples.

Ce forum est l’occasion pour le Vietnam de partager sa vision d’une Asie unie, résiliente et innovante, et d’affirmer son rôle proactif et actif au sein des forums régionaux.

Concernant certaines orientations clés de la politique étrangère et de la coopération internationale du Vietnam, le diplomate a déclaré que le pays poursuivrait résolument une politique étrangère d’indépendance et d’autonomie, tout en restant flexible et adaptable face aux nouveaux défis.

Il renforcera la coopération multilatérale par le biais de mécanismes tels que l’ASEAN, l’APEC et les Nations unies afin de contribuer à des solutions communes aux défis mondiaux, qu’il s’agisse du changement climatique, de la sécurité alimentaire ou de la transformation numérique. Le Vietnam continuera de soutenir le système commercial multilatéral, de promouvoir les accords économiques tels que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et le Partenariat économique régional global (RCEP), et de préserver la paix et la stabilité dans la région, conformément au droit international.

Le Vietnam approfondira ses relations avec ses partenaires stratégiques, dont le Japon, en renforçant la coopération dans les domaines de l’économie, de l’investissement, de l’éducation et du transfert de technologie.

Par ailleurs, il continuera d’améliorer son environnement d’investissement, de renforcer sa compétitivité et de saisir les opportunités offertes par la transition numérique et verte pour attirer les investissements étrangers, où le Japon demeure un partenaire de premier plan.

Avec un esprit proactif, positif et responsable, le Vietnam est prêt à jouer un rôle plus important dans l’avenir de l’Asie, contribuant ainsi à la construction d’une région pacifique, stable et prospère, a conclu le diplomate.

