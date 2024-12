Rendre les relations Vietnam - Chine plus approfondies et substantielles

Lors d'une interview accordé au reporter de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), l'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, a déclaré que cette visite interviendrait peu après une série de visites de haut niveau entre les deux pays, notamment dans le contexte où les deux pays s'orientent vers le 75ᵉ anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1950-2025).

Elle vise à promouvoir la mise en œuvre des perceptions communes de haut niveau, à renforcer la confiance politique et à rendre les relations d'amitié et de coopération mutuellement bénéfique entre le Vietnam et la Chine plus approfondie et substantielle.

Lors de la 16e réunion du Comité directeur de la coopération bilatérale Vietnam - Chine, les deux parties évalueront les résultats de leur coopération depuis la session précédente, discuteront des mesures pour résoudre les difficultés et renforceront leur collaboration dans des domaines clés tels que l'économie et le commerce, l'investissement, les infrastructures, la culture, l'éducation, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Un potentiel de coopération considérable

En ce qui concerne les résultats de la coopération économique et commerciale, le Vietnam reste le principal partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN et le 5ᵉ au monde, tandis que la Chine demeure le plus grand partenaire commercial, le plus grand marché à l'importation et le 2ᵉ plus grand marché à l'exportation du Vietnam.

Notamment, la valeur des exportations agricoles vietnamiennes vers la Chine a atteint près de 10 milliards d'USD au cours des dix premiers mois de 2024, enregistrant une hausse de 11,6% par rapport à l'année précédente. Des produits tels que le durian et le fruit du dragon sont particulièrement prisés des consommateurs chinois.

L'ambassadeur Pham Sao Mai a souligné que grâce à leur proximité géographique et à un potentiel de coopération considérable, les deux pays peuvent approfondir encore davantage leur collaboration dans l'agriculture et d'autres secteurs.

À l'approche du 75ᵉ anniversaire des relations diplomatiques et de l'"Année des échanges humanistes Vietnam - Chine" en 2025, les agences concernées des deux parties collaborent activement pour organiser des activités commémoratives significatives et des échanges entre les peuples. La communauté vietnamienne en Chine attend donc avec impatience et est prête à s'engager activement dans des activités visant à promouvoir la beauté de la patrie et à présenter sa culture unique et son peuple chaleureux au pays et au peuple chinois.

Cela contribuera à approfondir la compréhension entre les peuples des deux pays, en particulier les jeunes générations, et à consolider les bases sociales du partenariat de coopération stratégique global en vue de construire une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, a déclaré le diplomate.

VNA/CVN