Vietnam - Singapour : promouvoir leurs relations diplomatiques parlementaires

La visite officielle à Singapour du président de l'Assemblée nationale vietnamienne Trân Thanh Mân du 1er au 3 décembre, sera la seule visite de dirigeants vietnamiens à Singapour en 2024. Elle contribuera à approfondir et à renforcer les bonnes relations entre le Vietnam et Singapour.

C'est ce qu'a souligné l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, dans une interview accordée au correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Singapour à la veille de cette visite.

À travers la visite de l'ancien président du Parlement de Singapour, Tan Chuan-Jin, au Vietnam en mai 2022, les deux parties ont constaté qu'il existait de nombreux domaines de coopération parlementaire. Cette visite vise à évaluer les accords signés en 2022 et à identifier de nouveaux domaines et modes de coopération pour renforcer davantage les relations entre les deux pays. Cette visite revêt une importance particulière alors que les deux nations se préparent à établir très prochainement un partenariat stratégique global.

En 2022 et en 2023, à l'occasion des visites mutuelles des dirigeants des deux pays, les deux parties ont signé une série d'accords dans de nouveaux domaines de coopération tels que le numérique, les énergies renouvelables et le crédit carbone. Cette fois-ci, via la tournée du plus haut législateur vietnamien, les dirigeants parlementaires des deux pays trouveront des solutions juridiques pour rendre cette coopération plus substantielle, plus efficace et contribuer à promouvoir les investissements des entreprises singapouriennes au Vietnam et de celles vietnamiennes à Singapour.

Elle contribuera également à renforcer non seulement les relations parlementaires bilatérales entre Singapour et le Vietnam, mais aussi la solidarité interparlementaire au sein de l'ASEAN, a conclu l'ambassadeur.

